Oficializaron la candidatura presidencial del pastor evangélico Dante Gebel

El espacio político Consolidación Argentina realizará este miércoles a las 19 un “Encuentro Nacional y Federal” en el microestadio de Lanús. El acto servirá para oficializar la candidatura presidencial del pastor evangélico Dante Gebel de cara a las elecciones del próximo año. El acto servirá, además, para presentar la estructura territorial de este nuevo espacio con la designación de referentes en las principales regiones del país: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo. Según se informó, cada zona contará con un coordinador encargado de articular el trabajo político y organizativo en su área.La convocatoria busca mostrar volumen político en el inicio del armado nacional. En ese sentido, la actual Mesa Promotora del espacio está integrada por referentes provenientes de distintos ámbitos: político, sindical, académico, social, deportivo y empresarial, en una apuesta a construir una base heterogénea.Entre los dirigentes que impulsan la candidatura de Gebel figuran Lucas Aparicio, ex secretario de Trabajo; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, titular de la Asociación Argentina de Aeronavegantes; y el exfutbolista Walter Erviti, entre otros. Con este lanzamiento, Consolidación Argentina busca posicionarse en el escenario político nacional con vistas a 2027, en un contexto de reconfiguración de alianzas y surgimiento de nuevas expresiones por fuera de los espacios tradicionales.Gebel es un mediático pastor evangélico que ya comenzó a reunir voluntades en torno a su figura pensando en 2027. Es un comunicador que vive entre Estados Unidos y Argentina y tiene millones de seguidores, vistas e interacciones en las redes sociales. Y los referentes del sindicalismo que lo siguen insisten que en la práctica es un peronista hecho y derecho.Es un showman que además se jacta de serlo. Se saca foto con Ferraris, tiene un avión privado y, en la entrada de la River Church, reparte muñecos con su cara (edición limitada). Hace más de dos años recorre el país con un show que se llama “Presidante”. En diciembre pasado cerró su gira por con dos Gran Rex repletos y se calcula que vendió más de 600 mil entradas. En Instagram tiene 2,3 millones de seguidores y su cuenta de Youtube tiene más de 3,2 millones de suscriptores.Desde que explotó su carrera como pastor, con su primer “Superclásico de la Juventud” –llenó su primer Vélez a los 28 años, en un show junto a “Palito” Ortega–, Gebel acumula estadios y moviliza miles de personas a sus conferencias, shows y servicios. “Consolidación Argentina”, es un nuevo espacio político y social impulsado por dirigentes de distintos sectores, que realizó su acto de lanzamiento hace apenas unas semanas y se planteó el objetivo de “trabajar en el sustento político, programático y territorial de una eventual candidatura presidencial de Dante Gebel”.El encuentro de lanzamiento contó con más de 200 asistentes, entre ellos varios dirigentes sindicales, sociales, empresarios, referentes comunitarios de diversos orígenes políticos, diputados nacionales y concejales de distintas provincias.