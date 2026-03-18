Rebelión judicial contra Milei: colegios de abogados buscan frenar la reforma laboral

Un total de 29 colegios de abogados de distintas provincias avanzó con una presentación judicial para bloquear aspectos clave de la reforma laboral aprobada durante las sesiones extraordinarias del Congreso. La demanda ingresó al fuero Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de obtener una medida cautelar que deje sin efecto dos artículos de la nueva legislación.

Los colegios argumentaron que la iniciativa del Gobierno nacional implica “una utilización desviada de las herramientas procesales, susceptible de afectar no sólo a las partes involucradas, sino al adecuado servicio de justicia en su conjunto”. En ese sentido, plantearon que el régimen vigente ya contempla mecanismos para sancionar conductas abusivas dentro de los procesos judiciales, por lo que consideran “redundantes” las nuevas disposiciones.La presentación fue patrocinada por el abogado Alberto Spota y busca suspender los artículos cuestionados hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. El reclamo se inscribe en un escenario de creciente litigiosidad contra la reforma laboral, una de las principales apuestas legislativas del gobierno libertario, que enfrenta múltiples cuestionamientos en distintos fueros del país.