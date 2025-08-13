13.08.2025 / BLINDAJE

De cara a los vetos en el Congreso, Milei reunió a un grupo de diputados en Olivos

Luego de las derrotas parlamentarias en Diputados y en el Senado con el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, el Presidente convocó a legisladores oficialistas y aliados.



El presidente Javier Milei reunió este martes en la residencia de Olivos a un grupo de diputados de La Libertad Avanza y de bloques aliados para planificar la estrategia parlamentaria de cara a los desafíos que enfrenta el Gobierno en el Congreso.

La principal prioridad de la reunión era defender el superávit fiscal, el ancla fundamental del programa económico. Según informó la periodista de Liliana Franco en Ámbito, el objetivo era defender los recientes vetos presidenciales a iniciativas opositoras, como el aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

El Gobierno busca asegurar el respaldo legislativo para mantener su postura frente a leyes que representan una amenaza al equilibrio fiscal. Otro tema crucial de la reunión de Olivos fue el de los proyectos de ley impulsados por los gobernadores, que ya avanzaron en el Congreso. Se trata de la distribución de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y el impuesto a los combustibles, que representan un posible revés para la política fiscal del Gobierno.

Para evitar una derrota legislativa que lo obligue a aplicar un nuevo veto, Milei buscará negociar con los mandatarios provinciales. Muestra de ello fue la reciente reunión entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El Gobierno confía en el apoyo de los legisladores alineados con gobernadores que ya sellaron alianzas con la Casa Rosada, como es el caso de los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco), y de dirigentes del PRO como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA).

Sin embargo, el panorama es más incierto con los gobernadores del espacio "Provincias Unidas", que aunque no son kirchneristas, tampoco son incondicionales. Entre ellos se encuentran Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), cuyo apoyo no está garantizado.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

Más notas de este tema

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

13/08/2025 - Boletín Oficial

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

Tension en el Conurbano: concejal de Bullrch rompió con la gente de Bondarenko

13/08/2025 - BERAZATEGUI

Tension en el Conurbano: concejal de Bullrch rompió con la gente de Bondarenko

Insólito: Sturzenegger acusó a Anmat por las muertes por fentanilo y desató tensiones con Lugones

13/08/2025 - POLÉMICA

Insólito: Sturzenegger acusó a Anmat por las muertes por fentanilo y desató tensiones con Lugones

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.