Usuarios denuncian aumentos ilegales en las tarifas de luz: qué hacer ante un incremento indebido

La Unión de Usuarios y Consumidores recibió múltiples denuncias de usuarios cuyas facturas se multiplicaron hasta diez veces respecto del valor habitual.



En los últimos meses, distintos usuarios han denunciado aumentos abusivos en las tarifas de luz. El director de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, advirtió que en algunos casos las facturas pasaron de de $15.000 a más de $200.000. "Es una ilegalidad que te quieran cobrar, y tiene como objetivo solucionar su problema financiero jugando con tu plata”, advirtió Boada en declaraciones a Radio Rivadavia.

Desde la entidad informaron que recibieron múltiples denuncias de usuarios cuyas facturas se multiplicaron hasta diez veces respecto del valor habitual. “Hemos tenido casos de facturas exorbitantes, donde la empresa decía que los usuarios debían pagarla y luego se la devolvían. Eso es ilegal”, apuntó el directivo.

Boada además explicó los pasos a seguir ante una factura con aumentos abusivos: no pagarla y pedir la refacturación. También aclaró que no pueden cortar el servicio únicamente por el vencimiento de una factura; primero deben enviar una intimación. “Hasta que no te llegue la intimación, no te van a ir a cortar la luz”, aseguró.

En caso de problemas, recomendó realizar el reclamo en las asociaciones de consumidores para recibir asistencia. Sobre las devoluciones por cobros indebidos, remarcó que deben ser en efectivo, inmediatas y por el total correspondiente.

El directivo también cuestionó a las grandes empresas prestadoras por aplicar prácticas generalizadas que consisten en aumentos desproporcionados, en muchos casos mediante débito automático, con el objetivo de afrontar sus dificultades económicas y financieras.

