"Mucha pornografía infantil": Carrió cruzó a Javier y Karina Milei tras el escándalo de las coimas

La líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, lanzó una serie de gravísimas acusaciones contra el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en medio del escándalo que sacude al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).En una entrevista televisiva, la exdiputada calificó a Karina como "el personaje más oscuro" del Gobierno y la vinculó con presuntos manejos irregulares de fondos. Sostuvo que la hermana del Presidente actúa como "cajera" en distintos negocios y que su rol es "inescindible" del de su hermano. "Karina es el personaje más oscuro, y su codicia y forma de ejercer el poder son inescindibles de Milei. No me digan que Karina acumula y recauda dinero y que su hermano no está. Karina Milei es Javier", sentenció Lilita.La dirigente también denunció una "trama de corrupción mucho más amplia que está dejando sin atención médica a todo el país", y la relacionó con negocios de criptomonedas y el sistema de salud.En este marco, Carrió trazó un paralelismo con la década de los 90. "La matriz de corrupción menemista es muy parecida a esta. Tienen mucho componente menemista", aseguró, y concluyó: "Acá, sea Milei o Cristina, están votando peronismo". "Esta sociedad está siendo muy herida por las palabras, y los insultos y la cuestión perversa y casi anal, de alguien que ha visto mucha pornografía infantil, nos ha hecho daño a todos, y ese daño es irreparable", dijo la exdiputada sobre el mandatario.La exlegisladora también sostuvo que "las instituciones no se recrean con gatos ni con gente que no tiene conocimiento ni memorias", y sentenció: "No es posible tener como candidato a diputado a un insultante serial que quiere la balacera como Espert, que es un grosero, ese camino es el de una guerra civil". Carrió fue contundente al apuntar al presidente, afirmando que "ha visto mucha pornografía infantil", lo que, según ella, evidencia una "cuestión perversa" en su forma de ejercer el poder.Finalmente, la dirigente criticó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que definió como un "cínico del poder" y "sofista de la vieja democracia griega" con la capacidad de "defender lo indefendible".