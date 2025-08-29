Milei calificó los audios de burdas operaciones y desafió a la Justicia

Javier Milei se presentó este jueves ante empresarios en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde volvió a minimizar las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que involucran a su hermana Karina, a su mano derecha Diego Spagnuolo, y a Martín y Lule Menem, de su riñón más íntimo. “Los ataques me envalentonan”, aseguró sobre el escrache que recibió en un intento de caravana de campaña en Lomas de Zamora.El Presidente calificó los audios como “burdas operaciones” y denunció que buscan “llevarse puesto al Gobierno”. Según Milei, que prácticamente no se refirió al escándalo que envuelve a su círculo más cercano y está en la agenda de todos los argentinos, estas maniobras son “artilugios políticos”, y sostuvo que corresponde a la Justicia esclarecer los hechos, aunque no dejó de cuestionar a los jueces por “perder tiempo con jugarretas de la política más rancia”.En su discurso, el líder libertario volvió a proyectarse como víctima y defensor de la libertad de los argentinos: “Ni la gente mastica vidrio, ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan, porque demuestran que tienen miedo y que no vienen por mí, sino por la libertad de todos los argentinos”. Además, aprovechó para lanzar advertencias al Congreso, afirmando que vetará cualquier intento de aumentar el gasto público y, si es necesario, judicializará las decisiones o recortará partidas para compensar.Entre la victimización y la amenaza, Milei volvió a mostrar su estilo confortativo sin asumir responsabilidad alguna. Mientras denuncia “operaciones” y “artilugios políticos”, la realidad marca que el presidente se aferra al poder, esquivando toda rendición de cuentas y tensando cada vez más los límites institucionales.