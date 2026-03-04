Nahuel Gallo: "No quiero contar las atrocidades que me hicieron"

Escoltado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Nacional, Claudio Brilloni, el efectivo habló durante unos minutos sin responder preguntas de la prensa. “Hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre”, afirmó visiblemente emocionado al referirse a los detenidos que permanecen en el penal de El Rodeo I.
