Milei defendió las desregulaciones y volvió a equiparar impuestos con robo

El presidente Javier Milei defendió su programa de desregulación económica y baja de impuestos al afirmar que esas medidas “devuelven la propiedad privada” a los ciudadanos. Lo hizo durante una visita al Centro de Monitoreo de Visa Argentina, donde también celebró inversiones del sector privado en el sistema de pagos digitales.




Durante su exposición, el mandatario sostuvo que el capitalismo de libre empresa es “el invento más revolucionario jamás creado por el hombre” y remarcó que el sector privado es el único generador de riqueza. En esa línea, aseguró que cada medida de desregulación impulsada por su gobierno apunta a fortalecer la actividad empresarial y a mejorar el funcionamiento de la economía.

“Cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y cada vez que desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada”, afirmó Milei. Según explicó, estas políticas permiten que el dinero circule con mayor eficiencia y facilitan el desarrollo de nuevas transacciones económicas entre consumidores y empresas.

El Presidente también celebró la decisión de Visa de avanzar con la integración de las firmas Prisma, Upay y Texpert, una estrategia que, según señaló, busca fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país mediante tecnologías como tokenización y autenticación biométrica.

En el cierre de su discurso, Milei insistió con su visión crítica sobre el rol del Estado y sostuvo que la reducción de impuestos es clave para recuperar derechos económicos. “Los impuestos es más fácil porque es el robo directo, es como el ladrón estacionario el Estado, por eso lo estamos corriendo”, afirmó.

