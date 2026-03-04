04.03.2026 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Paritarias bonaerenses: acuerdo con estatales incluye 9% de aumento, bono y mejoras laborales

El gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró un nuevo acuerdo salarial con los gremios estatales que contempla un incremento del 9% en tres tramos, el pago de una bonificación de $20.000 y avances en titularizaciones, recategorizaciones y pases a planta transitoria.




La propuesta paritaria se estructuró en tres etapas: un 1,5% correspondiente a febrero, un 5% a abonarse en marzo y un 2,5% en abril. El incremento impacta también en el sector jubilado, ampliando el alcance del acuerdo. Además, se estableció una bonificación remunerativa no bonificable de $20.000 desde marzo, destinada principalmente a auxiliares de la educación y otros sectores críticos del Estado provincial.

El entendimiento incluyó medidas vinculadas a la estabilidad laboral. Se acordó la titularización de jefes de departamento y subdirectores interinos con tres años consecutivos o cinco alternados de antigüedad, y la recategorización de un nivel para cada agente a partir del 1° de julio. Para quienes ya se encuentran en el tope del escalafón, se dispuso una bonificación especial por tope de agrupamiento.

También se avanzó con el pase a planta transitoria de las becas de contingencia ingresadas hasta diciembre de 2022 y la continuidad de los pases de becas de capacitación. En paralelo, los gremios solicitaron mesas técnicas para distintos sectores del Estado, entre ellos auxiliares de educación, carrera administrativa, salud, lotería y mantenimiento en todos los ministerios.

El acuerdo incluyó además una cláusula de monitoreo que prevé revisar la evolución de la paritaria en mayo y reabrir la negociación en junio, con el objetivo de actualizar salarios y condiciones laborales según el contexto económico. El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, sostuvo: “Valoramos que la provincia convoque a discutir el salario y las condiciones de trabajo en paritarias y la mejora en la oferta. Mientras el gobierno de Milei reprime a los trabajadores, en Buenos Aires discutimos aumento salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones.”

