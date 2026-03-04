Paritarias bonaerenses: acuerdo con estatales incluye 9% de aumento, bono y mejoras laborales

La propuesta paritaria se estructuró en tres etapas: un 1,5% correspondiente a febrero, un 5% a abonarse en marzo y un 2,5% en abril. El incremento impacta también en el sector jubilado, ampliando el alcance del acuerdo. Además, se estableció una bonificación remunerativa no bonificable de $20.000 desde marzo, destinada principalmente a auxiliares de la educación y otros sectores críticos del Estado provincial.

También se avanzó con el pase a planta transitoria de las becas de contingencia ingresadas hasta diciembre de 2022 y la continuidad de los pases de becas de capacitación. En paralelo, los gremios solicitaron mesas técnicas para distintos sectores del Estado, entre ellos auxiliares de educación, carrera administrativa, salud, lotería y mantenimiento en todos los ministerios.El acuerdo incluyó además una cláusula de monitoreo que prevé revisar la evolución de la paritaria en mayo y reabrir la negociación en junio, con el objetivo de actualizar salarios y condiciones laborales según el contexto económico. El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, sostuvo: “Valoramos que la provincia convoque a discutir el salario y las condiciones de trabajo en paritarias y la mejora en la oferta. Mientras el gobierno de Milei reprime a los trabajadores, en Buenos Aires discutimos aumento salarial, pases a planta permanente y recategorizaciones.”