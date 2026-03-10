Milei prepara su tercer intento de reforma electoral que apunta a eliminar las PASO

El presidente Javier Milei confirmó que su gobierno volverá a impulsar una reforma electoral integral, a la que considera necesaria para que “los representantes sean responsables ante sus representados”. El proyecto formaría parte del paquete de iniciativas que enviará al Congreso durante este año y, entre otros puntos, incluiría la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).La iniciativa representaría el tercer intento del oficialismo por modificar las reglas electorales desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. El primero había sido incluido en la versión inicial de la Ley Bases presentada en diciembre de 2023, aunque finalmente fue retirado del proyecto durante el debate parlamentario.En aquel borrador se proponían cambios de fondo en el sistema de representación, como la implementación de circunscripciones uninominales para elegir diputados, lo que implicaba abandonar el esquema de votación por provincia y dividir el territorio en distritos donde cada fuerza política presentaría un único candidato.El segundo intento llegó a fines de 2024, cuando el Gobierno buscó avanzar nuevamente con la eliminación de las PASO durante las sesiones extraordinarias. Sin embargo, el Congreso solo aprobó la suspensión de las primarias por única vez, lo que dejó la reforma electoral incompleta y sin cambios estructurales en el sistema.De cara a una nueva propuesta, en la Casa Rosada también analizan introducir modificaciones en la Boleta Única de Papel, como la incorporación del casillero de “lista completa”, que había sido eliminado durante el debate legislativo. Según el oficialismo, este mecanismo permitiría simplificar el voto en todas las categorías.Además, el proyecto buscaría endurecer los requisitos para la conformación de partidos políticos y la presentación de candidaturas, elevando el número de avales y los distritos necesarios para competir a nivel nacional, con el objetivo de reducir la cantidad de listas que participan en cada elección.