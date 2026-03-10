Tensión: el Gobierno impuso multas millonarias a la UTA y La Fraternidad por el paro de la CGT

El Gobierno nacional resolvió aplicar sanciones económicas de gran magnitud contra los gremios del transporte que participaron del paro general convocado por la CGT el pasado 19 de febrero, tras considerar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad desoyeron conciliaciones obligatorias vigentes, una decisión ejecutada por la Secretaría de Transporte queLa medida fue adoptada por el área de Transporte que depende del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, luego de que las autoridades laborales concluyeran que ambos sindicatos incumplieron los procedimientos de conciliación obligatoria dictados antes de la protesta.En el caso de la UTA, la conciliación había sido dispuesta el 10 de febrero y se extendía hasta el 26 del mismo mes, mientras que para La Fraternidad el mecanismo había sido establecido desde el 4 de febrero con la misma fecha de finalización. Pese a ese marco legal vigente, los gremios decidieron adherir a la huelga impulsada por la central obrera.Tras la jornada de protesta, las áreas de Transporte y Trabajo iniciaron sumarios para determinar el alcance del presunto incumplimiento en distintas jurisdicciones del país. Las multas fueron calculadas en base al régimen general de infracciones laborales establecido por la Ley 25.212, que fija sanciones de hasta el 2.000% del salario mínimo por cada trabajador afectado.La decisión se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los sindicatos del transporte, cuya adhesión fue clave para el impacto que tuvo el paro en todo el país, especialmente en el área metropolitana y en los principales centros urbanos.Desde la UTA rechazaron la sanción y denunciaron motivaciones políticas detrás de la medida., afirmó Mario Caligari, secretario de Prensa del gremio.