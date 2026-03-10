Milei desató otra interna empresaria en Nueva York y tildó de prebendarios a Rocca y Madanes

El presidente Javier Milei calificó como “empresarios prebendarios” al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, durante su discurso de apertura de la Argentina Week en Nueva York, un foro orientado a promover inversiones en el país. El mandatario afirmó que mantiene “confrontaciones abiertas” con ambos empresarios y los vinculó con prácticas que, según sostuvo, perjudicaron a los argentinos.

El Presidente profundizó las críticas y sostuvo: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta”. En ese marco defendió su política de apertura de importaciones y sostuvo que el objetivo es beneficiar a “millones de argentinos”, aun cuando algunos sectores industriales puedan verse afectados por la competencia externa.Durante su exposición, también cuestionó a quienes respaldan sistemas de protección industrial y afirmó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.El mandatario aprovechó además el escenario internacional para elogiar a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la estrategia política del oficialismo y aseguró que La Libertad Avanza logró avances legislativos que —según dijo— “le quitaron al peronismo la mayoría en las dos cámaras”. “No tengo dudas de que los buenos vamos a ganar”, afirmó, al tiempo que reiteró su objetivo de “terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo”.