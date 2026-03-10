Milei desató otra interna empresaria en Nueva York y tildó de prebendarios a Rocca y Madanes

El presidente Javier Milei calificó como “empresarios prebendarios” al CEO de Techint, Paolo Rocca, y al dueño de Fate, Javier Madanes Quintanilla, durante su discurso de apertura de la Argentina Week en Nueva York, un foro orientado a promover inversiones en el país. El mandatario afirmó que mantiene “confrontaciones abiertas” con ambos empresarios y los vinculó con prácticas que, según sostuvo, perjudicaron a los argentinos.
“Tenemos gente mala, pero además creativa para el mal. Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil, pero como nadie me puso una cara visible, no puedo atacar de manera directa. Lo que puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios”, afirmó Milei ante empresarios e inversores.
El Presidente profundizó las críticas y sostuvo: “Rocca, Madanes, en connivencia con políticos ladrones atacaron a muchos argentinos, pero se terminó. Se terminó la política corrupta”. En ese marco defendió su política de apertura de importaciones y sostuvo que el objetivo es beneficiar a “millones de argentinos”, aun cuando algunos sectores industriales puedan verse afectados por la competencia externa.
Durante su exposición, también cuestionó a quienes respaldan sistemas de protección industrial y afirmó: “Si es tan evidente, entonces por qué hay un político que defiende esto. Es lógico: es corrupción. Sostienen ese sistema porque sostiene la corrupción. Los Kirchner cuando insultaban a Rocca no lo insultaban porque lo odiaran sino porque negociaban la coima”.
El mandatario aprovechó además el escenario internacional para elogiar a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la estrategia política del oficialismo y aseguró que La Libertad Avanza logró avances legislativos que —según dijo— “le quitaron al peronismo la mayoría en las dos cámaras”. “No tengo dudas de que los buenos vamos a ganar”, afirmó, al tiempo que reiteró su objetivo de “terminar de una vez con el kirchnerismo y con el populismo”.