Acciones argentinas rebotan en Wall Street pero el riesgo país sigue lejos de abrir el crédito


Tras una jornada previa marcada por la tensión financiera global, los mercados mostraron un rebote en los activos argentinos. Las acciones y bonos recuperaron terreno mientras el riesgo país volvió a bajar, aunque el escenario internacional y las dificultades estructurales de la economía mantienen la cautela de los inversores.




Las acciones argentinas y los bonos soberanos registraron una fuerte recuperación este martes, luego de la volatilidad generada por el conflicto en Medio Oriente. En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas llegaron a trepar hasta 11%, mientras que en la plaza local el índice S&P Merval avanzó con fuerza y el riesgo país descendió hasta los 551 puntos básicos.

Entre los títulos soberanos que más subieron se destacaron el Global 2029, con un alza del 2,1%, el Bonar 2029 (+2%) y el Bonar 2038 (+2%). La mejora permitió que el indicador de riesgo país retrocediera desde los niveles cercanos a los 600 puntos que había alcanzado en la rueda anterior, en medio de la turbulencia financiera global provocada por la escalada bélica.

El repunte también se reflejó en la Bolsa porteña. El S&P Merval subió 4,2% hasta los 2.742.259 puntos, mientras que medido en dólares avanzó 4,9%. Entre las acciones líderes sobresalieron Metrogas (+9%), Central Puerto (+7,4%) y Edenor (+6,2%), en un contexto de recomposición de precios tras la caída registrada en la jornada previa.

En Wall Street, los ADRs argentinos encabezaron las subas entre los mercados emergentes. Central Puerto lideró con un salto del 11,1%, seguida por Grupo Supervielle (+7,2%) y Edenor (+7,1%). Sin embargo, los analistas advierten que el riesgo país todavía se mantiene en niveles que impiden al Gobierno nacional volver a los mercados internacionales para refinanciar su deuda externa.

