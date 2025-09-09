Guillermo Francos habló con Axel Kicillof y lo felicitó por el triunfo en las elecciones bonaerenses

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo contactó para felicitarlo por el triunfo de Fuerza Patria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, aunque no fue convocado para reunirse con el presidente Javier Milei.En diálogo con Radio con Vos, Kicillof expuso que se contactó con el jefe de Gabinete y explicó por qué busca encontrarse con Milei: "Francos me felicitó pero no respondió a lo que planteé. Le pedí públicamente a Milei reunirnos. El Gobierno nacional vino a plebiscitar o a poner en juego sus políticas y perdió de una manera terminal".En tal sentido, detalló el contacto que recibió de Francos. "Le envié un mensaje formal porque él me mandó un mensaje reconociendo y felicitando por el triunfo pero yo estaba esperando una convocatoria a una reunión. Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque ahora van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando tiene que ver con este resultado", expresó.En tanto, advirtió por la postura del Gobierno tras la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en el territorio bonaerense: "Tienen que cortar inmediatamente con la línea de echarnos la culpa. Lo que pasa es que viene acumulando demasiados desastres la política económica que no quiero que se use como excusa esto". "Necesitamos que Milei empiece a cuidar el trabajo, la producción, el salario, las condiciones de vida, que parecen importarle exactamente cero. Eso está golpeando muy fuerte en la Provincia. Tenemos un conflicto muy grande en la zona de San Nicolás y Ramallo por la siderurgia, muchos problemas con lo textil, la pesca, el turismo y productivos. También está el tema de los medicamentos y las personas con discapacidad", agregó Kicillof en esta línea.En este marco, el gobernador bonaerense alertó por la urgencia de que Milei tome medidas: "Tienen que resolver esto rápidamente. Entonces, esperaba que haya una reunión de trabajo".El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y analizó que una de las claves fue que "se castigó al gobierno de Javier Milei". Además, destacó el trabajo del peronismo en la conformación de las listas, aunque buscó poner paños fríos: "No es que ahora cambió todo, sigue gobernando La Libertad Avanza".El mandatario conversó durante la mañana del lunes en Radio 10 con Jorge Rial, y compartió su impresión sobre las claves de la victoria. "Esto es ponerle un parate a esa tendencia autoritaria que muestra el gobierno de Milei. El mensaje de las urnas es en muchas dimensiones, caracterizo tres elementos", planteó."Uno, que la boleta de Fuerza Patria, que fue el resultado de una decisión creo que acertada y generosa de todos los sectores, nos permitió tener un instrumento para decirle al Presidente que así no. Dos, acá estamos haciendo un gobierno que es la contracara del de Milei, con la gente que valora la salud pública, la salud pública, la obra pública, la producción, el trabajo. Y por último, los intendentes del peronismo fueron determinantes para el desarrollo de la elección, mostraron que se puede gobernar de otra manera", enumeró el gobernador."Creo que se castigó, se repudió al gobierno de Milei y se avaló y acompañó lo que hizo el gobierno de la provincia. Ayer ganamos en 104 municipios, o sea que fue claramente un doble plebiscito de Nación y la provincia. Todo eso determinó un triunfo muy categórico, hace 20 años no se ganaba una elección intermedia. Es una vuelta de página para el peronismo", remarcó.