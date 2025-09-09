Rompió el silencio: los sugerentes tuits de Ramiro Marra tras la derrota libertaria del domingo

Dios quiera que esto no se repita. pic.twitter.com/XVq19uMBfO — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 9, 2025

El legislador porteño Ramiro Marra, expulsado de La Libertad Avanza en enero del 2025, publicó este lunes en X (Twitter) un mensaje provocador después de la derrota electoral del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y a pocas horas del anuncio del vocero presidencial sobre la conformación de una mesa política nacional. La publicación tuvo tintes religiosos: “San Mateo 5:30 Y si tu mano ,incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tirala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno", escribió en un tuit.En los comentarios, muchos seguidores del empresario liberal interpretaron que el mensaje iba dirigido al Presidente y con "la mano" que hace pecar y hay que cortarla estaría haciendo referencia a Karina Milei. "Dios quiera que esto no se repita", expresó en otra publicación. Junto al texto, Marra acompañó la publicación con una imagen que representa el asesinato de Julio César en la obra de Shakespeare. Segundos después escribió "¡Incluso tú, Bruto!", una de las frases más famosas de la obra.Marra fue expulsado de La Libertad Avanza a comienzos de 2025 por no alinearse con las directivas partidarias de la hermana del mandatario, un episodio que consolidó su salida definitiva del espacio que lo llevó a la política. El contexto inmediato es la contundente derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, un resultado que Milei reconoció públicamente y frente al cual prometió autocrítica pero profundizando el rumbo de su gobierno.