09.09.2025 / EN LAS REDES

Rompió el silencio: los sugerentes tuits de Ramiro Marra tras la derrota libertaria del domingo

El exdirigente de La Libertad Avanza reapareció en redes tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires con un curioso mensaje bíblico.



El legislador porteño Ramiro Marra, expulsado de La Libertad Avanza en enero del 2025, publicó este lunes en X (Twitter) un mensaje provocador después de la derrota electoral del gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires y a pocas horas del anuncio del vocero presidencial sobre la conformación de una mesa política nacional. La publicación tuvo tintes religiosos: “San Mateo 5:30 Y si tu mano ,incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tirala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno", escribió en un tuit.

En los comentarios, muchos seguidores del empresario liberal interpretaron que el mensaje iba dirigido al Presidente y con "la mano" que hace pecar y hay que cortarla estaría haciendo referencia a Karina Milei. "Dios quiera que esto no se repita", expresó en otra publicación. Junto al texto, Marra acompañó la publicación con una imagen que representa el asesinato de Julio César en la obra de Shakespeare. Segundos después escribió "¡Incluso tú, Bruto!", una de las frases más famosas de la obra.



Marra fue expulsado de La Libertad Avanza a comienzos de 2025 por no alinearse con las directivas partidarias de la hermana del mandatario, un episodio que consolidó su salida definitiva del espacio que lo llevó a la política. El contexto inmediato es la contundente derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires, un resultado que Milei reconoció públicamente y frente al cual prometió autocrítica pero profundizando el rumbo de su gobierno.

Lo más leído

1

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

2

Un reconocido empresario cordobés les deseó "desnutrición infantil" a los bonaerenses tras la derrota de Milei

3

Martín Menem enojado con la visita de Jorge Rial y Mauro Federico a Diputados

4

Nelson Castro cuestionó la salud psíquica de Milei y habló de su relación con Karina: "Es una relación patológica"

5

"Me agrando en la adversidad": Milei cerró su campaña en Moreno con críticas al kirchnerismo y agradecimientos a su hermana Karina

Más notas de este tema

Sebastián Pareja recogió al guante y le respondió al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

09/09/2025 - DECLARACIONES

Sebastián Pareja recogió al guante y le respondió al Gordo Dan: "Atenta contra la gente que elige el Presidente"

"Sigue sin escuchar, paralizado": el rechazo de la oposición y los gobernadores a las "mesa política" de Milei

09/09/2025 - SIN BRÚJULA

"Sigue sin escuchar, paralizado": el rechazo de la oposición y los gobernadores a las "mesa política" de Milei

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

09/09/2025 - ACTIVIDAD OFICIAL

Patricia Bullrich presentará un operativo narco que decomisó 500 kilos de cocaína

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.