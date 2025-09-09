"Sigue sin escuchar, paralizado": el rechazo de la oposición y los gobernadores a las "mesa política" de Milei

Fuertes críticas de la oposición a la decisión del Gobierno nacional de conformar una "mesa política nacional" y "una mesa de diálogo federal con los gobernadores", tras la la paliza en las elecciones del a provincia de Buenos Aires. Luego de dos reuniones con todo el Gabinete, una a la mañana y otra a la tarde, el vocero Manuel Adorni, que poco habla desde el escándalo de corrupción en la ANDIS, anunció que el presidente Javier Milei decidió armar dos mesas de discusión política, lo que provocó la reacción de dirigentes de la oposición.Uno de ellos fue el diputado nacional Esteban Paulón que, citando el tuit del anuncio, sostuvo: "MILEI EN SU LABERINTO. El Presidente simula cambios tras la debacle electoral bonaerense pero se encuentra con un límite. Karina". "Imposible prescindir de quien es indivisible de él, 'el jefe'. Lo demás sarasa: mesa de gobernadores (otro 'pacto de mayo'?) y volver a centrar en la “política” y no en el plan económico el problema. Sin rumbo el Javo", afirmó.La invitación a los mandatarios provinciales, en principio, no recoge adhesiones. Primero, aclaran que por ahora no pasó de un tuit del vocero. "No hemos recibido nada. Ni mail, ni llamado, solo el posteo en X de Adorni. Esperamos algo un poco más institucional. Suponemos que si convocan a los gobernadores no lo harán por redes sociales", se lamentó un cacique peronista. "No está claro para qué ni para quiénes, es solo un tuit por el momento", sumaron desde una administración radical.Desde una gobernación PJ mencionaron: "Sería bueno que no sea solo una declamación y que se concreten cosas. No hay ningún reparo en dialogar con el jefe de gabinete, pero, insisto, que el diálogo no sea solo una herramienta para dilatar soluciones que demandan respuestas con celeridad". Y aclararon, de todas formas, que acudirán en caso de que se plasme una convocatoria formal, aunque "con entusiasmo seguro que no". Hasta ahora, el diálogo entre los distritos y Nación corrió por cuenta del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Las jurisdicciones destacan su predisposición a conversar, pero advierten que su poder es limitado, ya que, en última instancia, quien define siempre es el Presidente.Otro líder consultado por el portal Ámbito se quejó al evaluar que es "más de lo mismo" y un hecho "nada relevante". También precisó que, para empezar, el Gobierno no debe vetar la ley que contempla un nuevo esquema de distribución de los ATN. Esa, afirmó, sería una primera prueba de buena voluntad para atraer a los mandatarios, cada días más alejados de la gestión libertaria. "El diálogo siempre es bueno para nosotros. Siempre apostamos al dialogo, pero hasta no han cumplido mucho", se lamentó un patagónico, quien esperaba un llamado por vías oficiales para analizar la propuesta.El primero en expresar su rechazo minutos después del tuit del vocero presidencial Manuel Adorni, fue el gobenador de Salta, Gustavo Sáenz. "Yo hasta ahora lo único que vi fue ese comunicado. No tuvo comunicación con nadie. Me recuerda mucho a un spot publicitario que hizo el Presidente que decía que 'una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre'", sostuvo Sáenz, y explicó: “No me voy a sentar en una mesa a hablar con los mismos de siempre, con los que no cumplir su palabra, que nos traicionaron”'.Por su parte, el santafesino Maximiliano Pullaro expresó en las redes sociales que "la gente viene hablando fuerte y claro" y que "el Gobierno sigue sin escuchar, paralizado". "Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia", lanzó.Pullaro integra el flamante frente Provincias Unidas, junto a Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Este lunes, el grupo compartió una reunión vía Zoom en la que, además de temas de agenda, analizaron los resultados bonaerenses y el nuevo escenario político. El viernes se mostrarán juntos en la Exposición Rural de Río Cuarto, con el mediterráneo Llaryora como anfitrión. Tienen pendiente, también, una reunión en San Salvador de Jujuy, supeditada al calendario electoral.Lo cierto es que al malestar reinante se suma también la inminencia de las elecciones legislativas del 26 de octubre, cuando los gobernadores pondrán en juego la defensa de sus pagos chicos y buscarán engrosar su representación en el Congreso. El desgaste del Gobierno y la necesidad de agitar la bandera local los llevan a mostrar los dientes tras haber prestado apoyos para destrabar proyectos clave de Milei.La victoria del peronismo el domingo en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gran accionista, no solo encendió las luces de alarma en la Casa Rosada, sino que también envalentonó a los pares de Kicillof. En scrum, por ejemplo, los seis caciques del flamante frente Provincias Unidas salieron a marcarle al Presidente que "sin gestión, no hay futuro".Por su parte, envalentonados por el cambio de aire que llegó desde tierras bonaerenses, los caciques peronistas analizan la posibilidad de reunirse en la sede del PJ nacional para trazar un estrategia común rumbo a las elecciones legislativas de octubre. Hasta el momento, La Libertad Avanza solo se impuso en dos de los 10 comicios que hubo en 2025: Chaco y CABA. En el primer caso, lo hizo en alianza con el gobernador radical Leandro Zdero. De otro modo, hubieran quedado relegados en la pelea. En el segundo, triunfó con una propuesta 100% violeta, que tuvo a Manuel Adorni como cabeza de lista porteña.