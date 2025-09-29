Cuál es el rol de la droguería Suizo Argentina en el caso de las coimas en ANDIS

La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) apunta a un entramado de pagos direccionados hacia la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker. “Todo se cocinaba afuera”, confió una fuente con acceso a la causa, que detalló que las cotizaciones y la selección de proveedores se definían por fuera del organismo estatal según informó el portal c5n. “Desde afuera -explica- se armaba la cotización y se decidía qué droguería ganaría la ‘competencia’ de precios”.Según los investigadores, existía una línea directa entre las autoridades de la empresa y un “armador” que transmitía las órdenes a la Andis. En ese esquema, Pablo Atchabahian —exfuncionario del organismo durante la gestión de Mauricio Macri— aparece como pieza central. Con el cambio de gobierno, no volvió formalmente al cargo, pero habría seguido operando a la distancia y designó en su lugar a Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud.Las fuentes señalaron que Garbellini recibía instrucciones y las hacía cumplir dentro del organismo. En su entorno era habitual escuchar: “Llamaron de la Suizo”, frase que anticipaba decisiones sobre pagos o adjudicaciones y que identificaba a una persona de confianza de la compañía de los Kovalivker.La gestión Milei en Andis modificó partidas presupuestarias que favorecieron a las droguerías. Se redujo la proporción destinada a prestaciones y servicios para personas con discapacidad y, en paralelo, se incrementaron los recursos dirigidos a cancelar deudas y nuevos pagos con empresas farmacéuticas. Documentación oficial muestra el impacto: menos beneficiarios de planes como Incluir Salud, congelamiento del nomenclador para prestadores y más fondos disponibles para transferir a las droguerías.Las escuchas al extitular de Andis, Diego Spagnuolo —que también era abogado de Javier Milei— revelan que las droguerías debían aportar un ocho por ciento de lo percibido. “Las droguerías tuvieron que ‘aportar’ un ocho por ciento de las jugosas sumas de dinero que habían amarrado”, se escucha en las conversaciones. Parte de esa recaudación, según Spagnuolo, llegaba a la Casa Rosada a través de Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei. La Justicia sigue la pista que conecta a los Kovalivker con los Menem. En los pasillos oficiales circula que “Lule” no sería el único con vínculos con la firma: también se mencionan contactos de otros integrantes de la familia con ejecutivos de la Suizo Argentina.El esquema habría sufrido una corrección en julio de 2024, cuando se conoció la primera denuncia pública contra la droguería. Desde entonces, se incorporaron firmas más chicas, sin capacidad real de abastecer al Estado, que funcionaban como intermediarias. Una fuente explicó que esas empresas “fungieron de intermediarias y le vendieron al Estado lo que le habrían comprado a la Suizo Argentina”. De esa forma, la droguería principal logró correrse de la foto.Los correos corporativos de la compañía podrían mostrar cómo operaba esa ingeniería. “Por eso se negaron a entregar la clave de acceso a los mails corporativos. Porque el esquema armado con las droguerías más chicas era detectable por esa vía”, relató otra fuente. Pese a esa negativa, la documentación incautada en el expediente permitiría reconstruir el circuito. Uno de los hitos de la causa ocurrió cuando la Policía de la Ciudad interceptó el auto de Emanuel Kovalivker, en pleno allanamiento, mientras intentaba salir de su barrio privado de Pilar con 266.000 dólares. Ese mismo día, su hermano Jonathan revisó las tres cajas fuertes de su casa antes de retirarse.El juez federal Sebastián Casanello rechazó recientemente el intento de la familia Kovalivker de anular la causa argumentando la invalidez de las grabaciones de Spagnuolo. “En cuanto a si una denuncia puede tomar el contenido de conversaciones privadas, es bueno recordar la diferencia entre medios de investigación y medios de prueba”, explicó el magistrado, que ratificó la validez de las pruebas. La defensa ya anticipó que apelará.En los últimos días, un dato difundido por el periodista Pablo Duggan ilustró la magnitud del vínculo: Eduardo Kovalivker habría cubierto los cerca de 100 mil dólares necesarios para alquilar el Movistar Arena, donde Javier Milei presentará el 6 de octubre su libro La construcción del milagro. El trabajo saldrá por la editorial Hojas del Sur, la misma que publicó al propio Kovalivker. Se podría decir que son demasiadas coincidencias.