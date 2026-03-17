Mayra Mendoza acompañó a CFK: Hay que tener coraje para estar cuando se vulnera la democracia

En un duro pronunciamiento contra el funcionamiento del Poder Judicial y el rumbo político y económico del país, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, defendió a Cristina Fernández de Kirchner y denunció una persecución judicial y mediática que, según sostuvo, busca proscribir a la principal dirigente de la oposición. “La veo con la entereza, con la fuerza de una mujer inocente, cumpliendo un juicio que, por supuesto, no tiene el debido proceso, con una corte completamente mafiosa”, afirmó Mendoza, y apuntó directamente contra el rol de fiscales y operadores judiciales. En ese sentido, señaló que la causa está atravesada por irregularidades y recordó antecedentes como “lo que significó Stornelli, el caso D’Alessio y los implicados”, a quienes calificó como personas que “han sido extorsionadas o torturadas para declarar falsamente”.Para la jefa comunal, el proceso judicial no puede leerse por fuera del contexto político actual. “Esto forma parte de un show mediático para tapar lo que en la Argentina han generado Macri y Milei: un desastre económico, la destrucción de las instituciones y la falta de democracia”, sostuvo. Y fue más allá: “Hoy no vivimos en democracia en la Argentina. La principal líder de la oposición está proscripta. Los argentinos y argentinas que quieren elegirla, no pueden hacerlo porque no se puede presentar a elecciones”.En esa línea, Mendoza planteó que existe una articulación entre sectores del poder político, mediático y judicial para condicionar la voluntad popular. “El funcionamiento del Poder Judicial está lejos de garantizar justicia y trata hoy de garantizar impunidad para quienes arman causas en función de las situaciones políticas que no pueden resolver electoralmente”, afirmó. Y reforzó: “Arman causas para proscribir y secuestrar, porque Cristina está secuestrada”.La intendenta también vinculó el avance judicial con la situación económica y social. “La Argentina necesita soluciones concretas para la vida de la gente, aumentos en los salarios de los jubilados, recomponer el consumo, el poder adquisitivo. Pero lo que estamos viendo es un desastre económico”, advirtió, y consideró que en ese contexto “necesitan circo”. “Traer a Cristina hoy acá es circo”, resumió.En ese marco, Mendoza puso el foco en la militancia y la presencia política frente a lo que definió como una vulneración institucional. “Hay acompañamiento. Están quienes pueden estar, quienes queremos estar”, señaló, y agregó una definición que buscó interpelar hacia adentro del propio espacio político: “Para recuperar la democracia, la vida institucional de nuestro país y el respeto que necesitamos, hay que tener el coraje para estar presente en los momentos donde es una evidencia la vulneración con la que estamos viviendo”.Al mismo tiempo, cuestionó el accionar de jueces y fiscales en la causa y reclamó que den explicaciones sobre otras tramas judiciales. “Más que seguir preguntándole a Cristina cosas que ellos ya saben que son mentiras, tienen que responder todo el entramado mafioso del caso D’Alessio, Stornelli, Libra y todo lo que conocemos en la Argentina”, sostuvo.En su diagnóstico político, Mendoza fue categórica sobre el rol de la ex presidenta en el escenario actual. “Si Cristina estuviera libre, la Argentina de hoy sería otra. Si tuviese la posibilidad de ser electa, por supuesto la Argentina sería otra”, afirmó. Y definió: “Cristina es el último dique de contención para la entrega de este país”. La dirigente también reivindicó el rol de Máximo Kirchner y de la propia ex mandataria como voces de advertencia frente al modelo económico. “Son los únicos dirigentes que están diciendo lo que está sucediendo en este país y que lo alertaron previamente”, señaló, en referencia a reformas vinculadas a la flexibilización laboral, impositiva y ambiental.Finalmente, Mendoza cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y advirtió sobre un modelo que, según afirmó, profundiza la desigualdad. “Está gobernando para unos pocos, para los más ricos. La riqueza se sigue concentrando”, sostuvo. Y cerró con una apelación política: “Espero que nos despabilemos, que seamos conscientes de que todo lo que vive Cristina son causas armadas, de persecución judicial y mediática, y que los argentinos entre todos y todas defendamos la democracia”.