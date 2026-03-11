11.03.2026 / Gobierno libertario

Adorni sobre el viaje con su esposa en avión presidencial y hotel de lujo: Una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe

El jefe de Gabinete justificó el viaje de Bettina Angeletti en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en EEUU, donde paran en un hotel de $5,3 millones la noche. Hace 10 días Milei había firmado un decreto para ahorrar en estos viajes, que aprueba el propio Adorni.