Adorni sobre el viaje con su esposa en avión presidencial y hotel de lujo: Una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial junto con la comitiva del Gobierno, para participar del “Argentina Week” en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde paran en un hotel de lujo de $5,3 millones la noche.
“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, eligió decir como defensa Adorni en una entrevista en el canal A24, a 10 días de que el Gobierno cuyo gabinete coordina publique un decreto que no sólo pretende ajustar los gastos en comitivas oficiales sino que supuestamente limita la cantidad de funcionarios que se trasladan.
Todo explotó cuando el domingo, durante las primeras actividades del Ejecutivo en Nueva York, se dio a conocer una fotografía en la que se vio a la esposa de Adorni junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. Política Argentina dio a conocer la situación pero además reveló en qué hotel está parando el funcionario, su esposa y el resto de la troupe oficial
, y cuál es costo de lujo.
Esto disparó un pedido de informe de la oposición y especulaciones en torno a que se permita el traslado de familiares de funcionarios a bordo del ARG-01, o sea el famoso Tango.
El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), fue quien presentó el pedido “para saber si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó en su cuenta de la red social X.
Consultado este martes a la noche, Adorni confirmó que Angeletti se sumó a la comitiva desde su despegue en Buenos Aires por su pedido y ensayó una explicación llamativa: “Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara”.
A raíz de su pedido, sostuvo que Presidencia “la invitó” para que lo acompañe en el avión presidencial “porque no había otra forma”. Y agregó: “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”.
“De hecho me iba a acompañar con el pasaje pago”, insistió, para luego afirmar con escaso nivel de detalle que la presencia de su esposa en el avión presidencial “no tiene un gasto adicional”, como si fuera que cuando cualquier ciudadano compra un pasaje de avión, como otros ciudadanos ya compraron otros tickets, entonces no configura un costo adicional en el vuelo.
“Los gastos de ella se los paga ella, el vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado”, argumentó el jefe de Gabinete. Y aseguró: “No le sacamos un peso al Estado”.
En ese sentido, consultado sobre el pedido de información que presentó la oposición en el Congreso, Adorni minimizó la medida y esgrimió: “Que haga lo que quiera la oposición”. “Sobre mi vida privada yo no hablo. Siempre son los mismos los denunciadores seriales. Si es algo de mi vida privada que no amerita explicar, no lo voy a explicar”, respondió.
ADORNI, EL HABILITADOR DE VIAJES OFICIALES QUE VIAJA CON SU ESPOSA
Hace una semana, el presidente Javier Milei firmó un decreto para ahorrar en viajes y comitivas oficiales
que indica, entre otras cosas, que dichas comitivas deberán integrarse por un único funcionario por cada evento internacional reconocido como impostergable para los intereses del Estado.
Pero además, entre otros ítems, delega en Adorni el poder de aprobar los viajes. Solo pueden trasladarse, además, en clase ejecutiva aquellos funcionarios de más alto rango.
Sin embargo, ante el primer viaje posterior a ese decreto, el gobierno de Milei voló a Nueva York con la esposa de Adorni, el jefe de Gabinete que decide quién y cómo viaja en comitivas oficiales, en el avión presidencial con una cantidad enorme de funcionarios que se alojan, al igual que la mencionada pareja del ex vocero, en un hotel de lujo.