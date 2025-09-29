29.09.2025 / ECONOMÍA

El campo criticó las medidas del Gobierno con las retenciones: "El productor se sintió defraudado"

La CRA criticó la breve vigencia de la medida y la definió como una maniobra “financiera” que benefició a las cerealeras. Además advirtieron sobre la “ruptura en la confianza” del campo hacia el Gobierno.



El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Javier Rotondo, cuestionó este domingo la fugaz aplicación de las retenciones cero y señaló que se trató de una maniobra “financiera” que terminó por frustrar y “defraudar” al sector agropecuario. “La medida se presentó como vigente hasta el 31 de octubre, pero en los hechos solo duró tres días, ya que en ese plazo se liquidaron los 7.000 millones de dólares establecidos como tope por el Poder Ejecutivo”, explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

Según Rotondo, las únicas beneficiadas fueron las cerealeras, que liquidaron el cupo con stock remanente y “no necesitaron comprarle a los productores los granos al mayor precio dado por las retenciones cero”. “Esto está claro que fue una medida de corte financiero para tapar un incendio, el viernes negro que estábamos teniendo y la tensión cambiaria de raíz política que tiene Argentina. A nuestro juicio, tenemos gran duda, pero me parece que claro que era una negociada con un sector de la exportación para captar esos dólares”, sostuvo.

Al evaluar el impacto en el campo, el dirigente advirtió: “El productor se sintió defraudado. Eso es. Y hay que hacer lo que están las letras, construir confianza en base para adelante. Medidas temporales así que tienen el velo de buscar lo que realmente obtuvieron, récord, que fue para tapar un incendio. No van a sentir producción”.

Rotondo calificó la decisión del Gobierno como “torpe” y aseguró que “quedó en evidencia que no respondía a una lógica productiva sino a una maniobra financiera de corto plazo”. “Fue burla en 72 horas lograr que haya más de 14 millones de toneladas en el curador”, afirmó, en referencia al carácter especulativo de la medida y a la exclusión de otros cultivos.

Por último, advirtió que este tipo de acciones generó una “ruptura en la confianza” del campo hacia la gestión de Javier Milei y reclamó que las próximas iniciativas sean “de corte productivo, de no corte coyuntural” para reconstruir la credibilidad.

