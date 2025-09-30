Axel Kicillof sostuvo que el triple crimen de Florencio Varela "es un hecho federal" y lo catalogó como un "narcofemicidio"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el triple crimen de Florencio Varela como un "narcofemicidio" y aseguró que se trata de un delito federal, por lo que reclamó "una estrategia seria y nacional para combatir al narcotráfico". "En primer lugar, expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame y nuestro abrazo a las familias, amigos y deudos de Lara, Brenda y Morena. Hemos sido testigos como sociedad de un hecho estremecedor. Nada justifica este nivel de violencia y sadismo", señaló este lunes en conferencia de prensa."La forma en que la Fiscalía caratuló el hecho es 'homicidio calificado por el concurso de tres o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género'. Esta es la calificación judicial, así que nosotros vamos a hablar de un narcofemicidio por estos componentes", informó.Kicillof remarcó que los equipos especializados de los ministerios de Seguridad y Salud están acompañando a las familias a través de "diversos programas de asistencia a las víctimas". "Se trata de tres familias extensas que saben que, cuando estén en condiciones y lo deseen, estamos a disposición para hablar con ellos", señaló."Por otro lado, quiero ponderar el trabajo del Ministerio y la Policía de la Provincia. Esto fue urdido y planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran. No se pudieron evitar los hechos, pero sí la impunidad. Nos comprometemos y vamos a seguir trabajando para lograr que se haga justicia para las víctimas y sus familias, encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso", prometió.También destacó que, aunque las jóvenes vivían en La Matanza, "frecuentaban el Bajo Flores" y "la banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal", de manera que se trata de "un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo". "Es absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz, o sin el concurso y el trabajo conjunto con la Justicia federal y las fuerzas federales. Se necesita una estrategia seria y nacional para el combate al narcotráfico, acompañada de inversión", señaló."Evidentemente, cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco. Por eso necesitamos un Estado presente, inversión pública en educación, salud y seguridad, y eso es lo que muestra la experiencia internacional", concluyó.