17.03.2026 / JUDICIALES

Causa Cuadernos: todas las inconsistencias que marcó Cristina Kirchner

La expresidenta se presentó en Comodoro Py, donde apuntó contra el Poder Judicial al considerar que "no es que condenan sin pruebas, ya las fraguan y construyen". "No hay un solo testigo que haya declarado contra mí", marcó.



En un encendido discurso en el que apuntó directamente contra el Poder Judicial, Cristina Kirchner se presentó este martes en Comodoro Py para prestar declaración en la causa Cuadernos: allí, consideró que se “fraguan y construyen pruebas”, recordó que ningún testigo testificó en su contra e indicó que “hubo una oleada de detenciones para chantajear a empresarios”.

“Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez (Claudio) Bonadio y el fiscal (Carlos) Stornelli son directamente mafiosos”, arrancó la expresidenta, quien denunció que jueces y fiscales "responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra". "Fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, analizó.

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