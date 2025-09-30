Causa criptoestafa $LIBRA: citan para este martes a Karina Milei en Diputados, pero no hay expectativas de que se presente

La comisión investigadora del Congreso que investiga la estafa de la criptomoneda $Libra citó este martes a declarar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Desde la comisión, presidida por Maximiliano Ferraro, anticiparon que la hermana del presidente no se presentará, por lo que se evaluará pedir a la Justicia que sea llevada por la fuerza pública, como lo hizo la semana pasada ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por las reiteradas inasistencias de distintos funcionario.Tampoco se espera la presencia del titular de la Comisión Nacional de Valores (CVN), Roberto Silva, ni del de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc, ausentes también en la citación anterior. Para esta nueva sesión que se realizará este martes a las 16, también fueron convocados el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; y el exasesor de la CNV Sergio Morales. Hasta ahora, ningún funcionario del Gobierno ha colaborado con la investigación.El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que la pesquisa "avanza sin colaboración oficial" y le reclamó a Javier Milei que responda preguntas claves sobre cómo obtuvo el contrato de la cripto antes de que fuera público. "El Gobierno debe entender que esto no es un show: es una investigación seria. Si los funcionarios insisten en incumplir, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos", manifestó Ferraro.El juez federal Ariel Lijo, a cargo del juzgado de María Servini, quien está de licencia, declaró hoy la incompetencia para investigar el caso de la promoción de la criptomoneda $LIBRA y la causa pasó a Marcelo Martínez de Giorgi. Se trata del tercer cambio desde el inicio del caso.Con esta decisión, Martínez de Giorgi estará a cargo de dos causas que tienen como imputada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La otra es por el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública. Para el juez Lijo “existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que ambas sean investigadas por el juez Martínez de Giorgi y el mismo fiscal federal, Eduardo Taiano, “a los fines de lograr una mejor administración de justicia”.Este es el tercer cambio de juzgado que afronta la causa. El primero se realizó cuando la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente. En abril de este año, la Cámara Federal de San Martín ordenó la incompetencia de Arroyo Salgado y la causa pasó a Servini. Ahora, Lijo decidió que sea Martínez de Giorgi quien lleve adelante la pesquisa basándose en que su colega debe unificar ambos expedientes debido a “las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal”, según publicó La Nación. Un planteo similar había sido rechazado por la propia Servini meses atrás.