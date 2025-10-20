Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales por Amazon

Durante el día de hoy, algunos servicios de la aplicación pueden presentar interrupciones debido a una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el funcionamiento lo antes posible.  Mercado Pago (@mercadopago) October 20, 2025

La caída masiva de Amazon Web Services (AWS) paralizó a cientos de servicios digitales en Argentina y dejó a millones de usuarios de billeteras virtuales sin poder operar. Mientras reinaba el caos, las principales empresas del sector trajeron calma a los clientes.Tanto Naranja X como Ualá salieron desde un principio a responder las quejas de sus clientes en la red social X (antes Twitter), apuntando a un problema externo como la causa del colapso. Mercado Pago optó por hacerlo mucho más tarde.Naranja X fue una de las primeras en dar una explicación. Ante la consulta de un usuario, la cuenta oficial de la empresa respondió: "En este momento una caída en servidores externos está afectando algunas funcionalidades de nuestra app. Estamos trabajando para resolverlo, por favor si necesitás hacer alguna gestión intentá más tarde".En la misma línea, Ualá se enfrentó a la furia de sus clientes, que no podían ver su dinero en la cuenta. "¡Hola! Lamentablemente, algunos de nuestros servicios se están viendo afectados por un inconveniente ajeno a Ualá. El mismo está generando inestabilidad en el funcionamiento de la app y de tu cuenta. Esperamos que se solucione pronto", explicaron.Ante la insistencia de los usuarios, que se quejaban porque otras billeteras ya se habían recuperado, desde Ualá remarcaron: "Al tratarse de un error ajeno a Ualá no podemos determinar un tiempo estimado de solución".En contraste con sus competidoras, Mercado Pago, la billetera virtual con mayor cantidad de usuarios en el país y una de las más afectadas por el apagón digital, no emitió ningún tipo de comunicado oficial en sus redes sociales hasta pasadas las 17 horas."Durante el día de hoy, algunos servicios de la aplicación pueden presentar interrupciones debido a una falla generalizada y extendida en el sistema de AWS. Nuestros equipos están trabajando para restablecer el funcionamiento lo antes posible", señalaron.