Mal dìa financiero: se derrumban acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país vuelve a subir

Los ADRs argentinos se hundieron hasta 7,3%, encabezados por los papeles de Grupo Supervielle, seguidos por el banco BBVA y el Grupo Financiero Galicia. En la plaza local, el S&P Merval anotó su segunda baja consecutiva y retrocedió más de 2%, reflejando el clima de desconfianza de los inversores.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares operaron con mayoría de pérdidas, con caídas que llegaron al 1,5% entre los títulos globales. El riesgo país, medido por el JP Morgan, avanzó cerca de 3% y se ubicó en torno a los 580 puntos básicos, alejándose otra vez de los niveles considerados necesarios para refinanciar la deuda de manera sostenible.La tensión en los mercados se vinculó al impacto de la guerra en Medio Oriente y al precio del petróleo Brent, que se mantuvo cerca de los 100 dólares por barril. Este escenario global de incertidumbre profundizó la presión sobre los activos emergentes y volvió a golpear a la economía argentina.En contraste, los bonos ajustados por inflación mostraron subas de hasta 1,5% en el segmento en pesos, impulsados por un índice de precios que se ubicó por encima de lo previsto por el mercado. El movimiento reflejó la búsqueda de cobertura frente a la persistente inestabilidad financiera.