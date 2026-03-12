12.03.2026 / SAN NICOLÁS

Otermín recorrió Expoagro en San Nicolás: El futuro es con una integración virtuosa del campo y la industria

El Intendente de Lomas de Zamora y flamante vicepresidente segundo del Partido Justicialista bonaerense, Federico Otermín, recorrió en San Nicolás la vigésima edición de Expoagro. Estuvo junto a Wado de Pedro, Alejandro Dichiara, Federico Achaval, Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, entre otros.




El Intendente de Lomas de Zamora y flamante vicepresidente segundo del Partido Justicialista bonaerense, Federico Otermín, recorrió en San Nicolás la vigésima edición de Expoagro, la muestra agroindustrial a cielo abierto más importante de América Latina, junto a intendentes y referentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Los dirigentes visitaron el stand institucional de Banco Provincia y el de la empresa Case IH de maquinaria agrícola.

“Esta exposición es un acontecimiento que pone de manifiesto toda la potencia del campo bonaerense, que para nosotros es motivo de orgullo, por eso venimos desde Lomas, al sur del Conurbano bonaerense, con humildad y curiosidad, a tratar de hacer un aporte, junto al Gobernador Axel Kicillof y su equipo, pero sobre todo junto a los productores y trabajadores bonaerenses”, señaló el dirigente, quien recientemente estuvo en Bahía Blanca y Carmen de Patagones.


En esta oportunidad, visitó Expoagro con el senador nacional Wado de Pedro, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara (Monte Hermoso) los jefes comunales Federico Achaval (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente),  Marisa Fassi (Cañuelas), Julián Álvarez (Lanús), Gustavo Menéndez (Merlo) y Juan Pablo García (Dolores), los diputados provinciales Juan Pablo De Jesús (La Costa) y Marcela Basualdo (San Miguel del Monte) y el exsenador y exintendente Walter Torchio (Carlos Casares).



“De cara a lo que viene es fundamental producir, generar riqueza para crecer y exportar, teniendo una visión integral de las cosas. El gobierno nacional habla solamente de la ‘macro’ mientras la economía real está detonada. Un campo sin caminos rurales, con rutas, ferrocarriles y puertos sin mantenimiento, nunca puede estar a la altura de su capacidad productiva”, consideró Otermín y aseguró que “el futuro es con una integración virtuosa del campo y la industria, en un pacto a favor del desarrollo, que comprenda el debate sobre la cuestión impositiva, la innovación tecnológica y la sustentabilidad como grandes desafíos de nuestra época”. 

