Pablo Quirno asume este martes como ministro de Relaciones Exteriores

El Gobierno de Javier Milei confirmó un cambio de nombres en la cúpula de la diplomacia, por lo que Pablo Quirno asumirá este martes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en reemplazo de Gerardo Werthein, quien presentó su renuncia.El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que Quirno, hasta ahora secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, jurará a las 17 horas en la Casa Rosada en el que será el primer acto oficial de la administración libertaria tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas. Uno de los objetivos centrales de la gestión del nuevo canciller será potenciar el vínculo con Estados Unidos, en un contexto donde Werthein había recibido críticas internas después de la última reunión bilateral entre el presidente Milei y el estadounidense Donald Trump.Tras emitir su voto el domingo, Quirno adelantó a la prensa sus prioridades, enfocadas en el comercio. “Es un honor y una responsabilidad muy grande... para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo”, afirmó. El nuevo Canciller también resaltó el "potencial enorme" de Argentina en exportaciones e inversión y confirmó que ya ha mantenido contacto con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos. Fue este lunes cuando, contra trascendidos, Milei aseguró que no habrá anuncios inmediatos sobre la conformación del nuevo Gabinete nacional, aunque a la larga surgirán modificaciones.El mandatario adelantó que se tomará “algo de tiempo” para definir los nombres que integrarán la próxima estructura ministerial, una decisión que -según explicó- estará guiada por el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso y la necesidad de acordar con sectores opositores no kirchneristas para avanzar con su paquete de reformas. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas, el instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, afirmó Milei durante una entrevista en A24.Quirno es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional y privado: se desempeñó como director para América Latina del banco J.P. Morgan de Nueva York, donde formó parte del Comité de Gerenciamiento Regional de esa entidad.Su ingreso a la función pública se produjo en febrero de 2016, cuando fue designado Coordinador General de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas por el entonces ministro AlfonsoPratGay. Al año siguiente, en enero de 2017, pasó a ocupar el rol de jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, liderado por Luis Caputo, desde donde participó de negociaciones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e impulsó la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP). En 2018 asumió como director del Banco Central, pero ocupó el cargo solo por tres meses.En 2023, ya bajo el gobierno de Milei, Quirno fue designado como Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía.