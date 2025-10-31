Tras la reunión con Gobernadores, la insólita explicación de Javier Milei, tras no citar a Axel Kicillof

🚨MILEI Y LA EXCLUSIÓN DE KICILLOF Y OTROS GOBERNADORES: "NO NOS JUNTAMOS CON GENTE A LA QUE 2 +2 NO LES DA 4"



📌El Presidente dio sus razones para excluir de la invitación a Casa Rosada a los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra de Fuego, https://t.co/QVWxM5GOlC pic.twitter.com/AN2KIYKXOx — Urgente24.com (@U24noticias) October 31, 2025

El presidente Javier Milei se mostró satisfecho tras la reunión entre su Gabinete y los 20 gobernadores provinciales con la idea de llegar a un entendimiento para motorizar las reformas laborales, judiciales y del Código Penal, aunque fue tajante a la hora de dar los motivos por los que no citaron a varios mandatarios, entre ellos, la autoridad bonaerense Axel Kicillof."Nos juntamos con personas a las que dos más dos, les da cuatro", aseguró el Presidente, con un polémica frase tras ser consultado por los gobernadores ausentes. Ellos fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Los cuatro no fueron ni siquiera invitados al cónclave en Casa Rosada.“Si recitaste el catecismo marxista toda tu vida, no se puede”, afirmó Milei en diálogo con A24. Además, dejó entrever el diálogo con los gobernadores: "Les propuse que trabajemos juntos para hacer grande a Argentina nuevamente. Hubo muchas reflexiones muy interesantes en la reunión, por ejemplo las de Nacho torres o Martín Llaryora, pero claramente separar lo que es de corto y largo plazo, porque hay reclamos como la coparticipación, que viene del 94″, agregó.Cabe aclarar, que frente a la ausencia de un llamado, Kicillof fue muy crítico con Milei y consideró que el excluirlo se debe a que el Presidente “está construyendo la foto que le pidió Donald Trump” . Al mismo tiempo, aseguró que, si lo hubiese invitado, “hubiera ido por una cuestión institucional”.