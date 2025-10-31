Tras la reunión con Gobernadores, la insólita explicación de Javier Milei, tras no citar a Axel Kicillof

El presidente evaluó como "altamente positivo" el encuentro con los 20 mandatarios provinciales y fue tajante al responder por qué no llamó al gobernador de Buenos Aires.
MILEI Y LA EXCLUSIÓN DE KICILLOF Y OTROS GOBERNADORES: "NO NOS JUNTAMOS CON GENTE A LA QUE 2 +2 NO LES DA 4"
El Presidente dio sus razones para excluir de la invitación a Casa Rosada a los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Rioja y Tierra de Fuego
