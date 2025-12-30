Insólito: en medio de los cortes de luz el Gobierno aprobó un nuevo aumento tarifario

La medida impactó directamente en los clientes de Edenor y Edesur, con subas que combinaron distintos componentes del esquema tarifario. Según lo dispuesto, el aumento incluyó un 3,88% por la actualización del Precio Estabilizado de la Energía, al que se sumó un ajuste del 2,31% en los costos de distribución para Edenor y del 2,24% para Edesur.

El impacto final sobre las facturas varió de acuerdo al nivel de ingresos y al consumo mensual. Los hogares de mayores ingresos afrontaron el precio pleno de la energía, mientras que los usuarios de ingresos bajos y medios conservaron bonificaciones sobre el consumo base, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo y creciente malestar social por la prestación del servicio.A ese esquema se agregaron nuevos cargos fijos por kilovatio hora, definidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Las resoluciones oficiales establecieron un adicional de $0,203 por kWh para Edenor y de $0,250 por kWh para Edesur, incrementos que se trasladaron de manera directa a las boletas.La decisión generó polémica por haberse adoptado en simultáneo con reiterados cortes de suministro, especialmente durante jornadas de altas temperaturas. En ese marco, el aumento volvió a poner en el centro del debate el rol del Estado en el control de las concesionarias y el impacto de la política tarifaria sobre millones de usuarios que enfrentan un servicio deficiente y facturas cada vez más elevadas.