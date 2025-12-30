01.01.2026 / Artículo

El Gobierno no debe dormirse en los laureles", la advertencia de Cavallo

El exministro de Economía hizo un análisis en su blog y explicó qué condiciones consideró necesarias para consolidar la expansión sin tensiones macroeconómicas




El exministro de Economía, Domingo Cavallo, lanzó una fuerte advertencia para el presidente Javier Milei: "El Gobierno no debe dormirse en los laureles", manIfestó.

De acuerdo a su punto de vista,  detalló cuáles son las reformas prioritarias que Argentina necesita para lograr un “crecimiento vigoroso y sostenible” en 2026.

El ex funcionario resaltó “el gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal”.
Sin embargo, sugirió que la ejecución del Presupuesto 2026 y las negociaciones con las provincias para que acompañen el ajuste fiscal nacional podrían avanzar con mayor fluidez si el Gobierno profundiza el proceso de reprivatización  “de las empresas que fueron estatizadas después del abandono de la convertibilidad".

Además, pidió la sanción de un nuevo régimen monetario y cambiario., que permitiría, según su opinión, liberar al mercado cambiario y a la expansión del crédito al sector privado de "trabas burocráticas y manejos impredecibles.

Por otra parte, afirmó que “la tasa de riesgo país debe descender a no más de 300 puntos básicos”, lo que permitiría que las tasas de interés en pesos y en dólares se ubiquen en niveles reales compatibles con el crecimiento potencial de la economía

El exministro también aseguró que la reducción del riesgo país resulta más relevante que una baja inmediata de la inflación. En ese sentido, subrayó: "Es mucho más conveniente fijarse una meta ambiciosa en materia de tasa de riesgo país".

