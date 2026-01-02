El S&P Merval tuvo un arranque errático y los ADRs cayeron hasta 4% en la primera rueda del año

El S&P Merval borró las subas iniciales y transitó la primera rueda del año con movimientos dispares. En un contexto marcado por la implementación de las nuevas bandas cambiarias, los ADRs argentinos operaron mayormente en baja en Wall Street, con retrocesos de hasta casi 4%, mientras que los bonos soberanos lograron mostrar leves avances en la plaza local.

Desde la consultora Max Capital señalaron que, a partir de este viernes, la atención del mercado se concentró en las modificaciones al esquema de bandas cambiarias, con un rol activo del Banco Central, que estaría comprando alrededor del 5% del volumen operado. A ello se sumó el impacto potencial del fin del período de inmovilización de las cuentas CERA del blanqueo 2024, que dejó liberados unos 20.600 millones de dólares y podría generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.En el segmento accionario, los ADRs argentinos cotizaron con mayoría de bajas en Nueva York, encabezadas por Grupo Supervielle, mientras que IRSA avanzó en soledad. A nivel local, el S&P Merval subió cerca de 0,8% hasta los 3,07 millones de puntos, aunque medido en dólares cayó por debajo de los 2.000 puntos, afectado por el salto del contado con liquidación. Entre las acciones líderes, Loma Negra y Pampa Energía encabezaron las subas, en una jornada que dejó en evidencia un inicio de año cargado de tensiones y señales contradictorias.