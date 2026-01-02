Insólitas declaraciones de Sturzenegger: No dimensionamos lo que hizo Milei

(R)El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, realizó este viernes una llamativa publicación en redes sociales para elogiar al presidente Javier Milei, a partir de un ranking internacional difundido por un medio británico. El mensaje no solo exaltó la figura presidencial, sino que incluyó una fuerte descalificación hacia gobiernos anteriores.(r)A través de su cuenta en X, Sturzenegger afirmó: “El Presidente @JMilei ha sido elegido como 2do líder mundial por los lectores del Telegraph. Considerando que hace escasos pocos años teníamos un gobierno sin palabra que era el hazmerreír del mundo, creo que no dimensionamos plenamente lo logrado por el Presidente para cambiar la imagen del país. Felicitaciones!”. Las declaraciones circularon rápidamente y despertaron reacciones en el arco político.Cabe señalar que ell tono celebratorio del mensaje contrastó con la situación económica y social que atraviesa el país, marcada por el ajuste, la recesión y la pérdida de poder adquisitivo. En ese contexto, las palabras de Sturzenegger fueron leídas por sectores de la oposición como una muestra de desconexión con la realidad cotidiana de amplios sectores de la población.