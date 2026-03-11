11.03.2026 / DOLAR

Respiro cambiario o calma pasajera: el dólar perfora los $1.400 en medio de la incertidumbre económica


El tipo de cambio oficial volvió a registrar una baja y se ubicó por debajo de ese umbral por primera vez en siete ruedas. El movimiento se produjo mientras el mercado siguió atento al dato de inflación y al impacto del contexto internacional sobre los activos locales.





En el segmento mayorista, la divisa inició la jornada con una leve suba pero luego revirtió la tendencia y cayó hasta los $1.396. De esta manera, amplió la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.624,97, en un escenario marcado por la volatilidad financiera global y las expectativas sobre la política económica.

A nivel minorista, el dólar en el Banco Nación retrocedió a $1.415 para la venta, mientras que el promedio relevado por el Banco Central lo ubicó en $1.418,06. En paralelo, el dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias— se posicionó en $1.846.

Las cotizaciones financieras también mostraron descensos. El dólar MEP operó en torno a los $1.419,84, mientras que el contado con liquidación cayó hasta los $1.446,46. En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.415 para la venta, según relevamientos en la city porteña.

El comportamiento del tipo de cambio se dio en un contexto internacional desafiante para los mercados emergentes, con un dólar global fortalecido y menor atractivo para las estrategias de carry trade. En ese marco, los inversores siguieron de cerca la evolución de la inflación, las reservas del Banco Central y las señales económicas del Gobierno.

