Respiro cambiario o calma pasajera: el dólar perfora los $1.400 en medio de la incertidumbre económica

En el segmento mayorista, la divisa inició la jornada con una leve suba pero luego revirtió la tendencia y cayó hasta los $1.396. De esta manera, amplió la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.624,97, en un escenario marcado por la volatilidad financiera global y las expectativas sobre la política económica.

Las cotizaciones financieras también mostraron descensos. El dólar MEP operó en torno a los $1.419,84, mientras que el contado con liquidación cayó hasta los $1.446,46. En el mercado informal, el dólar blue se negoció a $1.415 para la venta, según relevamientos en la city porteña.El comportamiento del tipo de cambio se dio en un contexto internacional desafiante para los mercados emergentes, con un dólar global fortalecido y menor atractivo para las estrategias de carry trade. En ese marco, los inversores siguieron de cerca la evolución de la inflación, las reservas del Banco Central y las señales económicas del Gobierno.