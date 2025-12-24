Captura de Maduro: con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, las CTA brindan una conferencia de prensa

La CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores, junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, realizarán una conferencia de prensa este lunes 5 de enero, a las 10, en la sede nacional de la CTA Autónoma para rechazar la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, como así también las acciones militares en VenezuelaAdemás, indicaron que “se informará de las acciones en solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, y en defensa de la revolución bolivariana”.“Esta agresión amenaza la paz y estabilidad de América Latina y el Caribe. Además, constituye un punto de inflexión a partir del cual cualquier país de América Latina puede ser víctima del intervencionismo militar de EE. UU., retrotrayéndonos a la época en que la potencia del Norte se arrogaba la potestad de invadir para imponer gobiernos títeres, serviles a sus intereses”, aseveraron.En esa línea, convocaron: “Llamamos a todos los sectores a repudiar este ataque contra el pueblo y el gobierno de Venezuela, que reinstala en América Latina un factor de desestabilización de las democracias".“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de ese país y responsabilizamos al Gobierno de Estados Unidos por la integridad física del presidente Nicolás Maduro y de su esposa”, manifestaron.