11.03.2026 / LOMAS DE ZAMORA

Más maquinaria para cuidar los barrios: Lomas refuerza la limpieza de cuencas y apunta al abandono nacional

El intendente Federico Otermín encabezó la entrega de siete retroexcavadoras y anunció el envío de una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas. La iniciativa buscó fortalecer el programa Lomas Limpia y mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias climáticas.






El jefe comunal lideró la incorporación de nuevo equipamiento destinado al mantenimiento de arroyos y zanjones en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación del agua y prevenir anegamientos. Según indicaron desde el Municipio, la inversión fue posible gracias al financiamiento del Banco Provincia y al respaldo del gobernador Axel Kicillof, en un contexto marcado por el recorte de recursos nacionales.

“En el Gobierno de la Comunidad incorporamos más equipamiento para cuidar nuestra Casa Común. Gracias al acompañamiento del Banco Provincia y del respaldo del Gobernador Axel Kicillof, pudimos financiar la compra de 7 retroexcavadoras y una excavadora de largo alcance (Long Reach) de 18 metros para reforzar el programa Lomas Limpia y nuestra capacidad de respuesta en relación a cuestiones que preocupan a los vecinos, como el estado de arroyos y zanjones y el mantenimiento de nuestras cuencas para que el agua circule con fluidez”, sostuvo Otermín durante la actividad.

En ese marco, el intendente adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para institucionalizar una nueva herramienta de gestión hídrica. “Vamos a enviar una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas y, en articulación con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias, tener más herramientas para prevenir y abordar contingencias climáticas”, señaló.

Asimismo, el mandatario local cuestionó la falta de políticas públicas nacionales orientadas a sostener obras e inversiones en los municipios. “Ante el retiro del Gobierno nacional, no vamos a resignarnos a un futuro de destrucción, angustia y tristeza. Trabajamos todos los días para construir una alternativa de futuro mejor junto a la comunidad de las Lomas de Zamora, las tierras más hermosas, cuidándolas para que estén limpias, lindas y seguras, porque ese es el camino para que el pueblo sea feliz”, concluyó.

Lo más leído

1

Duro revés a la desregulacion de Sturzenneger: rechazan un cargamento de girasol argentino en Europa por no cumplir requisitos fitosanitarios

2

Más de $5,3 millones la noche: el lujoso hotel donde se alojaría la selecta comitiva de Milei, junto a Adorni y su mujer

3

Duelo en la Quinta de Olivos: murió Robert, el perro que "contenía emocionalmente" a Milei

4

La crisis llegó a Tulipán: más de 200 despidos en la histórica fábrica de preservativos

5

Rosario: un gendarme dejó su arma reglamentaria como garantía por no poder pagar el alquiler

Más notas de este tema

Lomas sede del Pre Cosapro de la Región Sanitaria VI: Otermín y Kreplak abrieron el encuentro

10/03/2026 - LOMAS DE ZAMORA

Lomas sede del Pre Cosapro de la Región Sanitaria VI: Otermín y Kreplak abrieron el encuentro

Kicillof inauguró seis escuelas en Ezeiza y marcó diferencias con Milei: La educación no es un negocio

10/03/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Kicillof inauguró seis escuelas en Ezeiza y marcó diferencias con Milei: La educación no es un negocio

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Venezuela y la guerra en Ucrania

09/03/2026 - POLEMICA

Trump y Putin hablaron por teléfono sobre Irán, Venezuela y la guerra en Ucrania

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.