Más maquinaria para cuidar los barrios: Lomas refuerza la limpieza de cuencas y apunta al abandono nacional

El jefe comunal lideró la incorporación de nuevo equipamiento destinado al mantenimiento de arroyos y zanjones en distintos puntos del distrito, con el objetivo de optimizar la circulación del agua y prevenir anegamientos. Según indicaron desde el Municipio, la inversión fue posible gracias al financiamiento del Banco Provincia y al respaldo del gobernador Axel Kicillof, en un contexto marcado por el recorte de recursos nacionales.

En ese marco, el intendente adelantó que enviará al Concejo Deliberante un proyecto para institucionalizar una nueva herramienta de gestión hídrica. “Vamos a enviar una ordenanza para crear la Agencia de Cuencas y, en articulación con las áreas de gestión y el Comité Operativo de Emergencias, tener más herramientas para prevenir y abordar contingencias climáticas”, señaló.Asimismo, el mandatario local cuestionó la falta de políticas públicas nacionales orientadas a sostener obras e inversiones en los municipios. “Ante el retiro del Gobierno nacional, no vamos a resignarnos a un futuro de destrucción, angustia y tristeza. Trabajamos todos los días para construir una alternativa de futuro mejor junto a la comunidad de las Lomas de Zamora, las tierras más hermosas, cuidándolas para que estén limpias, lindas y seguras, porque ese es el camino para que el pueblo sea feliz”, concluyó.