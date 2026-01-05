El Banco Central no acumuló reservas en el estreno del nuevo régimen cambiario de bandas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en la primera jornada hábil del 2026, en el debut del nuevo esquema de bandas cambiarias con actualización mensual en función a la inflación oficial con dos meses de rezago, no intervino con la compra de divisas pese a la expectativa del mercado. La entidad monetaria, liderada por Santiago Bausili finalmente no acumuló reservas en el inicio de la "Fase de Remonetización 2026", a pesar de que el programa económico anunciado a mediados de diciembre determinaba la compra de dólares gradual por parte del organismo y condicionada por la oferta genuina de divisasSin embargo, el BCRA cerró la primer rueda bursátil del año con una suba de las reservas internacionales: escalaron en u$s1.934 millones y volvieron a quedar por encima de los u$s43.000 millones. La suba se produjo por movimientos habituales de inicios de mes, que compensaron parcialmente los u$s2.445 millones que la autoridad monetaria perdió en las últimas ruedas de diciembre.Este cambio en las bandas de flotación se determinó para evitar que el límite superior se continúa apreciando en términos reales y dar cierto margen adicional para flotar y acumular reservas internacionales. El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.Según el nuevo esquema cambiario, el objetivo de la autoridad monetaria es fortalecer las reservas internacionales, en un proceso de compras diarias, que se limita a una participación de hasta el 5% del volumen operado, lo que equivale actualmente a unos u$s400 millones, con la meta de evitar movimientos abruptos o que puedan distorsionar el mercado. Se proyecta un incremento de la base desde el 4,2% al 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia diciembre de 2026, consistente con compras de reservas por hasta u$s10.000 millones.La continuidad del control de agregados monetarios y la compra preanunciada de reservas buscan anclar expectativas y reducir la incertidumbre cambiaria, mientras que la mayor previsibilidad favorece la inversión privada y la expansión del crédito.