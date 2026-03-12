12.03.2026 / REDES

La bronca digital por el adornigate: cómo fue el desgaste para el jefe de Gabinete



Un informe de monitoreo de redes sociales publicado por Ingob registró un fuerte predominio de menciones negativas tras la polémica por el viaje oficial de Manuel Adorni a Estados Unidos junto a su esposa. El episodio amplificó el malestar social y se transformó en tendencia durante varias horas.



El impacto del llamado “adornigate” se hizo sentir con fuerza en el ecosistema digital. Según un relevamiento de la consultora INGOB, el episodio superó el millón de interacciones, acumuló más de 144 mil menciones y alcanzó a más de 37 mil usuarios que publicaron o replicaron contenidos vinculados al caso. El volumen de visualizaciones superó los 15 millones, lo que confirmó la magnitud del fenómeno en redes.

El análisis de sentimiento mostró un escenario adverso para el funcionario. Nueve de cada diez menciones fueron negativas y los principales sentimientos detectados automáticamente estuvieron asociados al enojo y al asco, con registros muy superiores al miedo. El dato reflejó un clima de indignación social que se trasladó al plano virtual y marcó el pulso del debate público.



La controversia se desató tras conocerse la presencia de Bettina Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York en el marco del evento “Argentina Week”. El propio Adorni justificó la decisión con una frase que se viralizó rápidamente: “Vengo una semana a deslomarme acá”, expresó al explicar la situación.


