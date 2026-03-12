Alak y Kicillof inauguraron la tercera etapa del ensanche y pavimentación de la avenida 60 en Los Hornos

El intendente platense, Julio Alak, y el gobernador Axel Kicillof encabezaron la inauguracion de una nueva obra de pavimentación. “Esta es una más de las tantas obras que realizó el Gobernador en nuestra ciudad, algunas visibles como el distribuidor de la Avenida 520 y el de City Bell, pero otras ejecuciones que no se observan a simple vista y tienen que ver con la producción de agua potable o de trabajos hidráulicos para evitar inundaciones”, expresó Alak.

Por su parte, Kicillof afirmó: “En La Plata estamos realizando infinidad de obras, tanto en los barrios como en el casco urbano: junto al intendente Julio Alak nos propusimos recuperar a nuestra capital después de años en los que había sido abandonada por una gestión local que solo mostró desinterés y falta de planificación”.“Todo esta inversión vale el doble en un país con la obra pública totalmente paralizada por instrucción del presidente Javier Milei: nunca en la historia argentina se vio algo similar”, remarcó el Gobernador; y sostuvo: “La Provincia y los municipios hacemos esfuerzos enormes por mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses mientras el Estado nacional está ausente: necesitamos que el Presidente deje de dedicarse a aventuras personales y se preocupe por lo que pasa en los barrios, las fábricas y nuestras escuelas”.EL DETALLE DE LA OBRASegún se informó, la intervención consistió en la reducción del ancho de la rambla central con el objetivo de incorporar un carril adicional de circulación. De esta manera, la avenida quedó conformada con dos carriles por sentido y un carril destinado al estacionamiento.El objetivo de los trabajos fue optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad en la zona y poner en valor el espacio público, favoreciendo una mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito para vecinos y vecinas.La tercera etapa de ejecución de la nueva avenida 60 se sumó a la primera, que comprendió el tramo entre las calles 131 y 137, y a la segunda, entre 137 y 143. La cuarta etapa, en tanto, abarcará el sector que va de 146 a 149.INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EDUCACIÓN PARA LOS HORNOSEn Los Hornos, el Plan 1.000 cuadras contempla la ejecución de 300 nuevas calles —71 con cordón cuneta, 83 con carpeta asfáltica y 144 de tierra—, la iluminación de 199 arterias y la reparación de 17.330 luminarias, entre otras tareas.Asimismo, en el marco del Plan Escuelas en Obra que el Municipio articula con la Provincia, se avanzó en la puesta en valor de un jardín de infantes, cuatro escuelas primarias, tres escuelas secundarias y una secundaria de adultos. Además, próximamente se iniciará la segunda etapa del programa en una decena de establecimientos educativos.