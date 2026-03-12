La respuesta de Villarruel a las críticas tras el aumento a Senadores: "Queda a criterio de cada senador donarlo"

En un clima de máxima tensión política y distanciamiento con la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel rompió el silencio este miércoles tras la polémica por el nuevo incremento en los haberes de la Cámara de Senadores, y sugirió que los legisladores pueden donar sus dietas.A través de un descargo en sus redes sociales, Villarruel buscó desmarcarse de la medida que eleva las dietas por encima de los $11.000.000, apuntando directamente contra quienes la señalan como responsable del ajuste salarial. Dedicado a "los operadores malintencionados", la titular de la Cámara alta aclaró que, al no ser senadora, carece de facultades para fijar los sueldos o la cantidad de asesores del cuerpo legislativo. "No decido cuánto cobran", apuntó.En un intento por canalizar el malestar social, la vicepresidenta lanzó un desafío ético a los legisladores. "Solo puedo ofrecer que el aumento que cobran en las paritarias de los trabajadores lo donen a la Fundación del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Queda a criterio de cada senador donar o cobrar el aumento". Esta postura no solo marca una distancia administrativa, sino que profundiza la grieta política con el presidente Javier Milei, en un contexto donde el relato de austeridad oficial choca de frente con las cifras que se manejan en el Congreso.El incremento no surgió de una votación directa, sino del cierre de la paritaria del personal legislativo. El acuerdo establece una suba del 12,5% escalonada, que impacta directamente en las dietas de los senadores debido a la normativa vigente. La excepción: Hasta el momento, la mayoría de los bloques había optado por rechazar o donar aumentos previos, percibiendo unos $9 millones brutos. Sin embargo, la aplicación de esta nueva paritaria vuelve a poner a prueba la voluntad de los legisladores de "ajustarse" al ritmo del resto de la sociedad.