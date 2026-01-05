El Gobierno concedió a Jalil el control de los Yacimientos de Agua de Dionisio

El Gobierno decidió retirar al Estado nacional del control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio y transfirió su administración a la provincia de Catamarca tras un acuerdo con el gobernador Raúl Jalil, quien se consolidó como un actor clave para el oficialismo en el Congreso al aportar votos decisivos para leyes centrales de la agenda económica.La medida quedó establecida a través del Decreto 2/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, que modificó la ley constitutiva de YMAD y redefinió su estructura societaria, otorgándole a Catamarca el 60% de participación y a la Universidad Nacional de Tucumán el 40% restante, sin intervención directa del Estado nacional.Con la reforma, la provincia pasa a designar al presidente del directorio y a dos vocales, mientras que la UNT nombra a los otros dos, un cambio sustancial respecto del esquema previo, en el que el Poder Ejecutivo nacional conservaba la facultad de nombrar a la máxima autoridad de la empresa.El traspaso se apoya en un acuerdo conciliatorio firmado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación, Catamarca y la UNT, que puso fin a una disputa de décadas por la conducción del ente creado en 1959 para la exploración de los yacimientos ubicados en el departamento de Belén, una zona considerada estratégica para la minería metálica.En el plano político, la decisión refuerza el vínculo entre la Casa Rosada y el mandatario catamarqueño, cuya bancada resultó determinante tanto para la aprobación del Presupuesto como de la Ley de Inocencia Fiscal, además de incidir en la actual correlación de fuerzas dentro de la Cámara de Diputados.Desde el Ejecutivo justificaron la desvinculación como parte de la política de reducción del Estado y del riesgo fiscal, al señalar que la Nación no participaba de las utilidades de la mina pero sí mantenía la posibilidad de realizar aportes financieros, mientras que Catamarca asume ahora el control de un yacimiento cuyo valor estratégico excede la actual y limitada explotación de oro por la titularidad de las tierras.