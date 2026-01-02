El dólar oficial afloja tras el salto inicial y el mercado mira con cautela el nuevo esquema de bandas

En la segunda jornada de operaciones bajo el nuevo esquema de bandas indexadas, el dólar oficial frenó su escalada y mostró una leve corrección. Este lunes, el tipo de cambio mayorista operó en torno a los $1.470, con una baja de $5 respecto del cierre anterior, luego del salto del 1,4% registrado el viernes, cuando debutó el nuevo régimen cambiario definido por el Ejecutivo.
En el mercado de futuros, los contratos de dólar operaron mayoritariamente en baja, con caídas que llegaron hasta el 2,2%. Las expectativas reflejaron que el tipo de cambio se ubicaría cerca de los $1.490 hacia fines de enero, todavía por debajo del techo establecido por la banda oficial, en un contexto de cautela frente a la estrategia económica del Gobierno.
En el segmento minorista, el dólar se mantuvo estable en el Banco Nación, donde cerró a $1.495 para la venta. En paralelo, el dólar tarjeta o turista —que surge del tipo de cambio oficial más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias— se ubicó en $1.943,50. Los dólares financieros también acompañaron la tendencia a la baja: el MEP retrocedió 0,4% y el contado con liquidación cayó 0,5%, mientras que el dólar blue permaneció sin cambios en torno a los $1.530.
Desde el mercado advirtieron que, pese a la mayor flexibilidad en la cotización, no aparecieron cambios sustantivos en la intervención oficial. Operadores señalaron que el Banco Central no salió a comprar divisas y continuó vendiendo por cuenta y orden del Tesoro, una dinámica que ya se observaba antes de la implementación del nuevo esquema.