El dólar oficial afloja tras el salto inicial y el mercado mira con cautela el nuevo esquema de bandas

En la segunda jornada de operaciones bajo el nuevo esquema de bandas indexadas, el dólar oficial frenó su escalada y mostró una leve corrección. Este lunes, el tipo de cambio mayorista operó en torno a los $1.470, con una baja de $5 respecto del cierre anterior, luego del salto del 1,4% registrado el viernes, cuando debutó el nuevo régimen cambiario definido por el Ejecutivo.

Desde el mercado advirtieron que, pese a la mayor flexibilidad en la cotización, no aparecieron cambios sustantivos en la intervención oficial. Operadores señalaron que el Banco Central no salió a comprar divisas y continuó vendiendo por cuenta y orden del Tesoro, una dinámica que ya se observaba antes de la implementación del nuevo esquema.