Suben los pasajes: Aerolíneas aplicará un recargo por la escalada del petróleo

Según informaron desde la compañía, la decisión respondió a los movimientos recientes en el valor del barril de crudo y al consecuente encarecimiento del jet fuel, uno de los principales costos operativos de la actividad aerocomercial. En ese marco, señalaron que el recargo tendrá carácter transitorio y buscará amortiguar el impacto en la estructura financiera de la firma.

Desde Aerolíneas Argentinas explicaron que la medida se inscribe en una tendencia global de la industria aérea frente a la volatilidad del mercado energético. “A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación, implementaremos temporalmente un recargo por combustible en nuestros vuelos”, indicaron fuentes de la empresa.El contexto internacional muestra fuertes oscilaciones en el precio del crudo, vinculadas a tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta mundial de energía. En ese escenario, la compañía aseguró que continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger sus costos y minimizar el impacto sobre los pasajeros.