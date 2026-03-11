11.03.2026 / ECONOMIA

Suben los pasajes: Aerolíneas aplicará un recargo por la escalada del petróleo

La empresa estatal anunció que sumará un cargo adicional y temporal en el precio de los tickets aéreos como consecuencia del aumento del combustible derivado del conflicto en Medio Oriente. La medida impactará tanto en vuelos de cabotaje como en rutas regionales e internacionales.





Según informaron desde la compañía, la decisión respondió a los movimientos recientes en el valor del barril de crudo y al consecuente encarecimiento del jet fuel, uno de los principales costos operativos de la actividad aerocomercial. En ese marco, señalaron que el recargo tendrá carácter transitorio y buscará amortiguar el impacto en la estructura financiera de la firma.

El incremento será diferenciado de acuerdo con el tipo de servicio. Para los vuelos regionales e internacionales, el cargo adicional oscilará entre 10 y 50 dólares por tramo, dependiendo de la ruta. En el caso de los viajes dentro del país, el recargo será de 7.500 pesos por tramo, lo que implicará una suba directa en el valor final de los pasajes.

Desde Aerolíneas Argentinas explicaron que la medida se inscribe en una tendencia global de la industria aérea frente a la volatilidad del mercado energético. “A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación, implementaremos temporalmente un recargo por combustible en nuestros vuelos”, indicaron fuentes de la empresa.

El contexto internacional muestra fuertes oscilaciones en el precio del crudo, vinculadas a tensiones geopolíticas y restricciones en la oferta mundial de energía. En ese escenario, la compañía aseguró que continuará monitoreando la evolución del mercado con el objetivo de proteger sus costos y minimizar el impacto sobre los pasajeros.

