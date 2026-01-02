El Merval vuelve a caer y se desacopla del rally global tras la crisis en Venezuela

El mercado accionario argentino volvió a moverse en sentido contrario a las principales plazas internacionales. En la rueda de este lunes, el índice Merval cayó 0,57% y cerró en torno a los 3.108.410 puntos, en un contexto en el que Wall Street celebró con subas generalizadas tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y la intervención directa de Estados Unidos en el país caribeño.

En la plaza doméstica, el retroceso del Merval volvió a reflejar la cautela de los inversores frente a los desequilibrios macroeconómicos y la incertidumbre financiera. El aumento del riesgo país, que trepó a los 566 puntos básicos, reforzó la percepción de vulnerabilidad de los activos argentinos, incluso en un contexto internacional favorable para los mercados emergentes.Desde el mercado señalaron que el desacople del Merval responde a factores estructurales que pesan más que el clima global. La fragilidad de las reservas, los vencimientos de deuda en dólares y la falta de señales claras sobre la estrategia económica de mediano plazo continuaron condicionando el desempeño de las acciones locales.Así, mientras Wall Street encontró impulso en la coyuntura geopolítica y en la suba del petróleo, la bolsa porteña volvió a mostrar debilidad. El Merval profundizó una tendencia errática que expone las limitaciones del mercado argentino para capitalizar escenarios externos positivos, en un contexto donde la incertidumbre interna sigue marcando el pulso financiero.