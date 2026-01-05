05.01.2026 / Venezuela

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la Justicia de EEUU y permanecerá detenido

La audiencia se realizó en el tribunal federal de Manhattan, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York. Maduro fue trasladado en helicóptero hasta la sede judicial y, al tomar la palabra, afirmó ser "un hombre decente".




Nicolás Maduro se declaró "no culpable" ante la justicia federal de Estados Unidos en su primera comparecencia judicial en Nueva York, junto a su esposa Cilia Flores, también imputada en la causa por narcotráfico. El juez fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo y ambos permanecerán detenidos sin derecho a fianza mientras avanza el proceso.

La audiencia se realizó este lunes en el tribunal federal de Manhattan, bajo la conducción del juez Alvin K. Hellerstein, del Distrito Sur de Nueva York. Maduro fue trasladado en helicóptero hasta la sede judicial y, al tomar la palabra, afirmó ser "un hombre decente" y sostuvo: "Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra". En esa línea, también dijo que fue “secuestrado” en su casa de Caracas.

Del mismo modo, Flores declaró: “Soy inocente, completamente inocente”.

Maduro llegó acompañado por Flores, ambos enfrentan acusaciones por presunto apoyo logístico y financiero a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, con supuestos vínculos con grupos que Washington considera terroristas. Motivo por el que permanecen alojados desde el sábado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad.

La presentación judicial se produjo luego de una operación realizada en Caracas que derivó en la captura de Maduro y en acciones militares sobre territorio venezolano, con un número de víctimas fatales aún no confirmado, aunque fuentes oficiales mencionaron al menos 40 muertos.

Durante la audiencia inicial, el tribunal avanzó con la lectura formal de las acusaciones, la confirmación de identidades y la definición de las primeras medidas procesales.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

4

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

5

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

Más notas de este tema

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

05/01/2026 - Política

Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo

La caricatura de Maduro ante el Tribunal de Nueva York

05/01/2026 - ESTADOS UNIDOS

La caricatura de Maduro ante el Tribunal de Nueva York

Presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades de la SIDE

05/01/2026 - Congreso

Presentaron un amparo contra el DNU que amplía facultades de la SIDE

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.