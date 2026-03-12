El INDEC difundirá la inflación de febrero: las consultoras calculan una suba cercana al 3%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves la inflación de febrero, tras 9 meses consecutivos de aumentos consecutivos. En la previa, las estimaciones privadas adelantaban un Índice de Precios al Consumidor que se ubicaría entre 2,7% y 2,9%, con alimentos entre los rubros de mayor incidencia.El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central proyectó una suba mensual de 2,7%. Para la economista Rocío Bisang, de GMA Capital, el resultado podría perforar el umbral del 2,8% que manejaban varios analistas. Otras mediciones privadas marcan una variación algo mayor. Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, indicó que el relevamiento de esa consultora arrojó una inflación cercana al 2,9%.Por su parte, Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, realizó simulaciones a partir de distintos criterios de ponderación y sostuvo que el índice podría ubicarse en un rango cercano al 2,1% o 2,3%. De todos modos, remarcó que el consenso del mercado continúa alineado con el 2,7% proyectado en el REM. Si finalmente el índice muestra una desaceleración respecto del mes previo, sería la primera baja en la inflación mensual desde mayo de 2025. En enero, el Índice mostró un incremento del 2,9%.La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero, por debajo del 3,1% registrado en enero, de acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos porteño. El incremento estuvo impulsado principalmente por los bienes, que subieron 3%, mientras que los servicios avanzaron 1,9%. Dentro de los servicios, incidieron los aumentos en expensas, electricidad, gas, alquileres y precios de restaurantes y bares. En sentido contrario, la baja en pasajes aéreos y tarifas hoteleras contribuyó a moderar el índice.En el caso de los bienes, el mayor impacto provino de los alimentos, en particular por la suba de la carne, que en la Ciudad registró un aumento superior al 7%. También influyeron los incrementos en combustibles, lubricantes y medicamentos. El informe oficial también señaló que los precios estacionales cayeron 6,5%, principalmente por bajas en pasajes aéreos, paquetes turísticos y alojamiento. En cambio, los precios regulados aumentaron 4,5%, impulsados por ajustes en electricidad, gas, medicina prepaga y el boleto de colectivo.