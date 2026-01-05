La caricatura de Maduro ante el Tribunal de Nueva York

Este lunes se realizó en Nueva York la audiencia judicial de Nicolás Maduro, luego de su captura y traslado a Estados Unidos. Aunque el tribunal no permitió el ingreso de cámaras, trascendió un dibujo realizado durante la sesión que retrató al ex presidente venezolano dentro de la sala, una práctica habitual en el sistema judicial norteamericano.

Según el boceto difundido por medios estadounidenses, Maduro apareció vestido con traje azul, camiseta naranja debajo y audífonos colocados, acompañado por su esposa Cilia Flores, quien permaneció sentada a su lado. La caricatura mostró a ambos con semblante serio durante la audiencia, en la que se presentaron formalmente los cargos en su contra.Durante la instancia judicial, Maduro se declaró no culpable y tomó la palabra ante el juez. “No soy culpable de nada de lo que se menciona aquí, soy un hombre decente”, afirmó el acusado al ponerse de pie y referirse a los hechos que se le imputaron. En la misma línea, Cilia Flores sostuvo su inocencia y aseguró ser “completamente inocente”, al tiempo que afirmó: “soy la primera dama de la República de Venezuela”.De acuerdo a la cobertura de la prensa estadounidense, el juez a cargo del proceso no habilitó un desarrollo extenso de los hechos y aclaró que “ya habrá tiempo y lugar para profundizar todo esto”. La próxima audiencia quedó programada para el 17 de marzo.Hasta esa fecha, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores permanecerán detenidos, en un proceso judicial que adquirió fuerte repercusión internacional y que se convirtió en un nuevo capítulo de la ofensiva política y judicial de Estados Unidos contra el liderazgo venezolano.