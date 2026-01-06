El Merval en dólares se da vuelta y cede, en una jornada marcada por la presión externa

El S&P Merval revirtió la tendencia positiva inicial y cerró en baja este lunes 6 de enero, en línea con el retroceso de los ADRs y de los bonos soberanos en dólares. El movimiento se dio en un escenario de mayor incertidumbre global, que volvió a golpear a los activos argentinos, mientras el riesgo país se sostuvo en torno a los 561 puntos básicos.

En la plaza local, los bonos Bonares mostraron un comportamiento dispar: el Bonar 2030 avanzó hasta 0,4%, mientras que el Bonar 2041 retrocedió cerca de 0,5%. En tanto, los títulos Globales anotaron caídas generalizadas de hasta 0,3%, encabezadas también por el Global 2041, reflejando la cautela de los inversores frente al frente externo y financiero.El contexto internacional continuó marcado por la escalada de tensión en Venezuela y por la causa judicial en Estados Unidos contra Nicolás Maduro, sumado a versiones sobre posibles nuevas intervenciones estadounidenses en la región. Este clima de mayor riesgo impactó en las bolsas globales y terminó trasladándose a los activos argentinos, que operaron bajo presión durante toda la rueda.En el plano local, el mercado siguió con atención las definiciones en torno a un eventual REPO con bancos, una herramienta clave para afrontar vencimientos por unos u$s4.200 millones que el Ministerio de Economía deberá cubrir el próximo viernes. En ese marco, analistas señalaron que los bonos Bonares podrían ser utilizados como garantía de la operación.En Wall Street, los ADRs registraron mayoría de bajas, con caídas de hasta 4,2% en Edenor, seguidas por YPF y Pampa Energía. En Buenos Aires, el S&P Merval retrocedió 0,5% hasta los 3.114.608 puntos, mientras que su versión medida en dólares cayó 0,4%. La jornada dejó en evidencia un mercado atravesado por la volatilidad y la expectativa, en un escenario donde las definiciones políticas y financieras siguen marcando el pulso.