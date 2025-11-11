El Gobierno publicó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases en cada provincia

Si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.
Calendario escolar 2026.— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) January 6, 2026
Aquí podrás encontrar las fechas del inicio escolar en las 24 jurisdicciones.
También podés conocer los días de receso invernal en julio y el cierre del ciclo lectivo.@JMilei pic.twitter.com/nbOi66Od1a
3
Tras la detención de Maduro, el Gobierno de Milei afirmó que trabaja en la liberación del gendarme Nahuel Gallo