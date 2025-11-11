06.01.2026 / Oficial

El Gobierno publicó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases en cada provincia

Si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.




El Ministerio de Capital Humano publicó este martes el calendario escolar 2026, que fija las fechas de inicio de clases, receso invernal y finalización del ciclo lectivo en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.

En CABA, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 20 al 31 de julio y el cierre del ciclo será el 18 de diciembre.

