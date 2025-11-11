El Gobierno publicó el calendario escolar 2026: cuándo arrancan las clases en cada provincia

Calendario escolar 2026.



Aquí podrás encontrar las fechas del inicio escolar en las 24 jurisdicciones.

También podés conocer los días de receso invernal en julio y el cierre del ciclo lectivo.@JMilei pic.twitter.com/nbOi66Od1a — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) January 6, 2026

El Ministerio de Capital Humano publicó este martes el calendario escolar 2026, que fija las fechas de inicio de clases, receso invernal y finalización del ciclo lectivo en cada una de las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.Si bien hay coincidencias en gran parte del país, el cronograma presenta variaciones según la jurisdicción, especialmente en el arranque del ciclo y las vacaciones de invierno.En el caso de la provincia de Buenos Aires, las clases comenzarán el 2 de marzo. El receso invernal será del 20 al 31 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 22 de diciembre.En CABA, el inicio de clases está previsto para el 25 de febrero. Las vacaciones de invierno irán del 20 al 31 de julio y el cierre del ciclo será el 18 de diciembre.