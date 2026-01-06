El Municipio de La Matanza reparte juguetes a niños del distrito por el Día de Reyes

Como es habitual en cada mes de enero, con la llegada de los Reyes Magos, el Municipio de La Matanza lleva a cabo diversas entregas de juguetes en 80 plazas, parroquias, hospitales y templos evangélicos del distrito. Esta acción se suma al megaoperativo realizado en Navidad, alcanzando un total de 200 mil juguetes entregados a niñas y niños. La distribución de regalos durante las fiestas se lleva adelante gracias a la colaboración de cientos de jóvenes voluntarios y voluntarias.“Como intendente, no hay nada que me haga más feliz que ver la sonrisa de las niñas y los niños cuando ven a los Reyes Magos y reciben sus regalos, es una imagen inigualable", expresó Espinoza y añadió: "En un contexto económico tan complicado, lo más gratificante es poder brindar felicidad a nuestras chicas y nuestros chicos y un alivio a las familias”."Ver a más de 100 mil niñas y niños recibir un regalo y celebrar el Día de Reyes con tanta felicidad es un verdadero orgullo, y lo logramos también gracias a los empresarios y comerciantes de La Matanza que cada año ayudan a que todo esto sea posible”, recalcó.En ese sentido, destacó: "Con la llegada de los Reyes Magos estamos llevando cientos de miles de juguetes a todos los rincones de La Matanza. La emoción y la alegría de los más chiquitos, nos llenan de fuerzas para seguir adelante, es un momento que no se olvidan jamás ”.“Estos momentos inolvidables y llenos de ilusión, sin dudas nos muestran que hay otro camino, con unidad, con solidaridad y siempre con amor para alcanzar la Argentina que soñamos”, concluyó el intedente de La Matanza.