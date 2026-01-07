"Entendió todo": Milei elogió y parafraseó a Catherine Fulop para respaldar el ataque estadounidense a Venezuela

Javier Milei citó a Catherine Fulop para defender la invasión estadounidense a Venezuela: No es el petróleoCon un discurso cargado de críticas hacia la izquierda y hasta citando a Catherine Fulop, el presidente Javier Milei analizó la reciente incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, respaldando el accionar norteamericano y descartando que la invasión sea por el petróleo, pese al reciente anuncio de Donald Trump.En una entrevista brindada este martes por la noche al canal Neura, el mandatario desestimó las teorías que señalan al crudo como el móvil principal del conflicto. Incluso horas después de que Trump anunciara la llegada de millones de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos.Javier Milei junto a Luis Caputo.Informate másConfirman la toma de una nueva deuda por u$s3 mil millones para pagar... más deudaPara Milei, el argumento de que Washington busca "apropiarse" de los recursos naturales venezolanos es una "estupidez". El presidente utilizó una comparación entre Venezuela y Japón para explicar su visión sobre la generación de riqueza y argumentó: "Venezuela tenía un millón de dólares per cápita en reservas y hoy tiene 90% de pobres. Japón es una isla de piedra y es rico. La riqueza no la dan los recursos, sino el respeto a la propiedad privada, a la libertad y a la vida".En este sentido, elogió a la actriz Catherine Fulop, quien recientemente declaró que le importaba más recuperar la libertad que el destino del petróleo. "Entendió todo", sentenció."Es una genialidad lo que dijo (Fulop). Es una genialidad. Dijo 'no me importa el petróleo, me importa que me devuelvan la libertad'", insistió el jefe de Estado.En esten sentido, el mandatario argentino argumentó que la acción estadounidense tiene dos objetivos estratégicos que van más allá del valor comercial del crudo."Es raro que los que hoy están preocupados por el petróleo no dijeron nada cuando se lo llevaba el terrorismo de Cuba e Irán", cuestionó Milei, que sostuvo que la logística de la petrolera estatal PDVSA era utilizada para el narcotráfico. "El motivo por el cual Estados Unidos saca a Maduro tiene que ver con el narcotráfico", afirmó de forma tajante.Para terminar de justificar su posición, el Presidente indicó que "vemos a los venezolanos que se fueron de Venezuela festejando y la izquierda quejándose"."No hay nada más ridículo que ver a un zurdo explicándole a los venezolanos que están mal por festejar la caída del dictador. Se da esta situación de que los que vivieron el comunismo lo odian, solamente los aman los zurdos con OSDE, por decirlo así. Exactamente", concluyó Milei.